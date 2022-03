Carol Biazin divulga datas da turnê “Beijos de Judas”

Após sucesso de primeiro show em São Paulo, artista visita as principais capitais do país

Sucesso nos apps de música, o primeiro álbum da cantora Carol Biazin – Beijo de Judas – agora vai rodar as principais capitais do país. Depois de tanta espera, durante o mês de abril, a artista se apresenta em Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro com ingressos que variam de R$70,00 (meia-entrada) a R$180,00 (inteira).

Ultrapassando a marca de 50 milhões de streams nas plataformas digitais, Beijo de Judas foi pioneiro no mundo todo! A cantora foi a primeira artista do globo a lançar o álbum com faixas escondidas na tracklist – disponibilizadas num segundo momento no formato de singles. Entre as principais canções do projeto se destacam ‘Tentação’, parceria com Luísa Sonza, ‘Sempre Que Der’ com Vitão, ‘Rolê’ com Gloria Groove e enfim ‘Raio X’ com Dilsinho.

Não é atoa que o show de lançamento da nova era da cantora – em São Paulo – tenha tido seus ingressos esgotados. Após tanta expectativa, o público viu pela primeira vez a nova banda da ruiva – composta exclusivamente por mulheres cheias de atitude, numa performance cheia de energia. Com seu Pop/R&B ‘Beijo de Judas – Ao Vivo’ promete chegar como uma das maiores performances do ano. Não perca!

Confira abaixo a programação completa:

08 de abril- Fortaleza

Ingressos: https://www.sympla.com.br/turne-beijo-de-judas—carol-biazin-em-fortaleza__1509721

9 de abril- Recife

Ingressos: https://www.sympla.com.br/turne-beijo-de-judas—carol-biazin-em-recife__1512795

10 de abril- Salvador

Ingressos: https://www.sympla.com.br/turne-beijo-de-judas—carol-biazin-em-salvador__1512800

21 de abril- Brasília

Ingressos: https://www.sympla.com.br/turne-beijo-de-judas—carol-biazin-em-brasilia__1512810

22 de abril- Belo Horizonte

Ingressos:

23 de abril- Porto Alegre

Ingressos: https://www.sympla.com.br/turne-beijo-de-judas—carol-biazin-em-porto-alegre__1512820

24 de abril- Curitiba

Ingressos: https://www.sympla.com.br/turne-beijo-de-judas—carol-biazin-em-curitiba__1512832

30 de abril- Rio de Janeiro

Ingressos:

Com apenas 24 anos de idade, Carol mostra-se uma grata realidade da nova geração do pop brasileiro. Prestes a lançar seu álbum de estreia, a ruiva é coautora dos singles ‘Pouco de você’, do cantor Vitão, ‘Juntinho’ da Rouge, ‘Complicado’, de Vitão e Anitta e vencedora dos prêmios Pop Mais na categoria ‘artista revelação’ e aposta do ano do Prêmio Jovem Brasileiro em 2019. A ruiva inclusive é (co)autora de 5 canções do novo álbum de Luisa Sonza. A paranaense assina as canções “Penhasco”, “Melhor Sozinha”, “V.I.P”, “2000” e “Anaconda”.

Os números da cantora também impressionam! No Youtube, Carol já contabiliza 813 mil inscritos e 88.3 milhões de acessos em todo canal. Já no Instagram, soma mais de 721 mil seguidores e mais de 141 mil fãs no Twitter. Carol foi finalista do The Voice 2017 no time da cantora Ivete Sangalo.