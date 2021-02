Turismo rural: opções de lazer em um ano sem folia

PUBLICIDADE

A pandemia da Covid-19 cancelou a folia no mundo inteiro e, principalmente, no Brasil. Nos últimos anos, o DF despontava como seu Carnaval dos bloquinhos em praticamente todas as regiões. Porém, 2021 vai ser atípico e sem poder aglomerar, a melhor opção é buscar programas alternativos. Com mais de 30 opções de fazendas, chalés e chácaras, o turismo rural do local é uma das alternativas para quem quer aproveitar, sem ir muito longe.

Seguindo todos os protocolos de distanciamento social e higiene; os hotéis fazenda, os pesque-pagues, as pescas esportivas, os passeios guiados, os roteiros ricos em belezas naturais e muito mais estão na lista de possibilidades, seja individualmente, em casal, com amigos (em grupos reduzidos), ou com a família.

De acordo com o Sindicato do Turismo Rural e Ecológico do DF e Entorno (Ruraltur). “São propriedades que oferecem experiências únicas como turismo de aventura, turismo ecológico, turismo gastronômico e turismo de lazer, entre outros”, explica o presidente do sindicato Fernando Mesquita.

Em 2020, em meio à pandemia, mais de 36 mil brasilienses passaram por algum desses locais. De acordo com o Ruraltur, isso representou um aumento de 20% em relação ao ano anterior.

A instituição reforça que Brasília não tem apenas roteiros cívicos e históricos marcantes. A cidade reserva atividades como paint-ball, tirolesa com 1.220 m de extensão – uma das maiores do Brasil –, canyonismo, trekking, hiking, e muito mais para aqueles que querem conhecer o centro político do país, mas que não conseguem viver longe da aventura.

Em relação a valores, o sindicato destaca que é possível encontrar hospedagens na casa dos três dígitos, mas também existem passeios em torno de R$ 40 a R$ 50, dependendo da opção; ou, em alguns casos, gratuitos, como os parques em diversas regiões do DF e entorno.

A Ruraltur oferece um leque de opções e informações, basta entrar em contato pelo (61) 3242-9600 ramal 128 ou pelo (61) 9195-6639. É possível ver algumas alternativas no www.ruralturdf.com.br.