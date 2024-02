“Vamos FullGil” resgata o tropicalismo no carnaval de Brasília

Bloquinho se concentrará neste domingo (11/2), no Eixo Cultural Ibero-americano, com apresentações de bandas e DJs. A entrada é gratuita.

Neste domingo de carnaval (11/2), das 10h às 19h, o bloco de rua Vamos FullGil celebrará, pela terceira vez, o repertório do cantor e compositor Gilberto Gil e da Tropicália, movimento integrado por ele, no Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte). A programação inclui apresentações das bandas YPU e Saci Wèrè, e DJs Loly Alves, Umiranda e Odara Kadieg. A entrada é gratuita.

Criado em 2019, o bloco Vamos FullGil faz parte do Circuito Brasília em Folia 2024, na Plataforma/Diversidade – Carnaval de Todas as Cores – e promete repetir o sucesso das edições anteriores: em 2019, quando a caravana “GilTropicalista”, levou 8 mil pessoas para as ruas; e, na segunda edição, em 2023, com quase o dobro de foliões, 15 mil pessoas. “Isso, é claro, evidencia o poder que o Gil carrega de unir e inspirar gerações. E não apenas preserva a cultura como patrimônio imaterial do DF, mas também busca fortalecer o carnaval de rua como uma expressão democrática e tropicalista”, destaca Loly Alves, uma das organizadoras do bloco.

Confira a programação do bloco Vamos FullGil:

10h – abertura.

10h05 – DJ Loly Alves: set que explora a riqueza sonora brasileira e tropicalista, com batidas vibrantes e autênticas.

11h10 – DJ Odara Kadieg: sonoridades tropicais, brasileiras, africanas e latinas, mesclando sons clássicos e obscuros com uma abordagem moderna.

13h35 – Banda YPU: formada pela compositora Ayla Gresta e pelo produtor Gustavo Halfeld, oferece uma fusão de sonoridades experimentais e poéticas. Seu álbum “Paranoar” explora experiências poéticas, políticas e afetivas, prometendo uma performance vibrante e eclética.

15h05 – DJ Umiranda: com forte envolvimento com a música preta, apresenta sets que vão desde afrobeats até Hip Hop, R&B, e brasilidades.

17h05 – Banda Saci Wèrè: conhecida pela fusão de afrobeat, salsa, brega, samba, reggae e rock, a banda lançará seu novo single “Xangô” durante o Carnaval.



Projeto FullGil

Em sintonia com a profunda visão de Gilberto Gil sobre a cultura como uma necessidade básica, o projeto “FullGil” nasceu de uma celebração envolvente e inclusiva que transcende as barreiras temporais. Em um contexto global desafiador nos últimos dois anos, onde a arte e a cultura desempenharam um papel vital no alívio das dificuldades enfrentadas, a iniciativa não apenas presta homenagem ao legado de Gil, mas também reforça a ideia de que a cultura está intrinsecamente conectada à vida de cada indivíduo.

As raízes do projeto remontam às profundas influências do movimento Tropicalista, um marco revolucionário idealizado por Gilberto Gil na década de 60. Mesmo em meio à ditadura civil-militar e à repressão artística, o Tropicalismo emergiu como uma contracultura desafiadora, que rompeu com a colonização cultural e a reprodução sistemática de músicas estrangeiras. Essa transição para uma Nova MPB, permeada por elementos regionais e inovações sonoras, impactou a música brasileira e inspirou artistas globalmente.

Bloco Vamos FullGil

Data: domingo (11/2)

Horário: das 10h às 19h

Local: Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte)

Entrada gratuita