Tendas de hidratação prestam cerca de mil atendimentos por dia no Carnaval

A rede pública de saúde do Distrito Federal realizou, no último sábado (10), quase mil atendimentos nas nove tendas de hidratação montadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para acolher pacientes com suspeita de dengue. Durante todo o dia, 968 pessoas procuraram atendimento nos espaços de acolhimento.

Dos pacientes atendidos, 304 precisaram receber hidratação venosa e 23 foram removidos para as unidades de pronto atendimento (UPAs) das regiões, por apresentarem casos mais graves da doença. As cidades de Samambaia (210) e Ceilândia (172) foram as que mais registraram atendimentos. As duas RAs também são as que mais apresentam casos prováveis da doença.

Neste domingo, até o início da tarde, 935 pessoas já haviam sido atendidas nas unidades. Deste total, 187 precisaram de hidratação e 12 foram encaminhados para UPAs por conta da complexidade maior dos casos.

Para a vice-governadora Celina Leão, as estruturas têm sido fundamentais na logística dos atendimentos aos pacientes com suspeita de dengue. “As tendas têm sido essenciais para o enfrentamento da doença neste momento de alto índice de casos, pois acolhem os pacientes de maneira rápida próximo às residências, com todo conforto, deixando os hospitais livres para os casos mais graves”, destaca.

O GDF já anunciou que vai ampliar de nove para 20 o número de tendas de acolhimento à população. As estruturas serão instaladas em Vicente Pires, Varjão, Gama, Taguatinga, Guará, Plano Piloto, Paranoá, Planaltina e Águas Claras. Ceilândia e Samambaia, que já contam com a estrutura, também serão beneficiadas com mais uma tenda de acolhimento, totalizando 20 estruturas no DF.

Funcionamento no Carnaval

A população do Distrito Federal contará com uma rede de atendimento ao longo de todo o feriado de Carnaval. Hospitais e UPAs terão serviços de urgência e emergência funcionando normalmente para atender todo o tipo de ocorrência. Já quem estiver com sintomas de dengue poderá ser atendido em dez unidades básicas de saúde (UBSs) e nove tendas de hidratação, além do Hospital de Campanha (HCamp) da Força Aérea Brasileira.

As tendas de hidratação vão manter o atendimento normal, diariamente, das 7h às 19h. Os espaços funcionam junto aos prédios das administrações regionais.

Confira os endereços das tendas:

⇒ Brazlândia – Setor Tradicional, Quadra 16

⇒ Ceilândia – QNM 13, Módulo B

⇒ Estrutural – Setor Central, Área Especial 5 s/nº

⇒ Recanto das Emas – Av. Recanto das Emas, Q 206, 300

⇒ Samambaia – Quadra 302, Conjunto 13, Lote 05 – Centro Urbano

⇒ Santa Maria – Quadra Central 01, Conjunto H, Lote 01

⇒ São Sebastião – Quadra 101, Conjunto 08

⇒ Sobradinho – Quadra Central, Setor Administrativo, Lote A

⇒ Sol Nascente/Pôr do Sol – SHSN VC 311, Trecho II.

Com informações da agência Brasília