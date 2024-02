Foliões se jogam nos Blocos do Amor e Concentra, mas não sai

Segunda-feira (12) de Carnaval foi de sol, amor, diversidade e respeito

De volta ao Carnaval do Distrito Federal, o Bloco do Amor voltou com tudo hoje (12) às ruas da capital, na Via S2, com concentração atrás da Catedral de Brasília. Ao som de músicas românticas, melosas e “chicletes” os foliões deram um show de amor, diversidade e respeito.

Ao clima agradável de sol e frescor, as pessoas saíram atrás do trio elétrico espalhando amor, dança, alegria e união. A animação do público ficou por conta das DJs CXXJU e Larissa Hollywood e da banda Puta Romântica. As atrações performáticas de Brunetty, Iris Marweel, Mar Nóbrega, Letícia Helena, Tonhão e o grupo Pernaltas também agitaram o bloquinho.

O Bloco do Amor é conhecido pelo acolhimento e inclusão da comunidade LGBTQIAPN+, e este ano não foi diferente. “Nós somos um bloco com tradição na segurança e com público maior LGBT. A nossa equipe é 95% formada por pessoas LGBT. Então somos um bloco que sempre busca a segurança e muitas pessoas do Bloco do Amor fazem parte da campanha Folia com Respeito. Nós temos uma atenção e cuidado muito grande com os foliões, ambulantes e com todos que trabalham na equipe”, destacou a produtora artística do bloco, Iris Marwell.



A produtora completou, empolgada, sobre os pontos fortes do bloco que atrai multidões: “Nós somos

uma bloco de muito amor e carinho. Tocamos pop e funk, mas também trazemos muita brasilidade e músicas bregas. Temos aqui as músicas tradicionais do Carnaval, mas também buscamos outras vertentes musicais e artísticas”.

A advogada Vivian Simões, 31 anos, encontrou o amor este ano, e decidiu se vestir cheia de corações para celebrar o momento que está vivendo: “Eu escolhi essa fantasia porque encontrei o meu amor este ano e nós decidimos vim junto de casal. Também decidimos vim assim por conta da proposta do bloco, que é o Bloco do Amor. Queremos cada dia espalhar mais amor. Hoje abriu um sol e estamos radiante com esse tempo, o que proporciona uma curtição ainda melhor”.

O estudante Luís Felipe, 27 anos, abre o sorriso ao falar da namorada, Vivian: “Carnaval pra mim traz um sentimento inexplicável, fazia muito tempo que eu não curtia. Eu que escolhi a fantasia e fui atrás de tudo porque encontrei o amor da minha vida e quero curtir o Carnaval todos os dias com ela. Vivian é a mulher que eu amo, que me traz paz e alegria e essa fantasia foi a forma que a gente viu para celebrar este amor”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O analista ambiental, Pedro Keller, 29 anos, chegou à Brasília a sete meses, e curte o primeiro Carnaval na capital com o namorado César Brandão: “Carnaval é uma festa do povo e da rua, principalmente para o pessoal LGBT. É a única época do ano que a gente se sente a vontade de sair na rua com pouca roupa e com fantasia. Para viver essa fantasia que é o Carnaval”.

“Eu conheci meu namorado perto da época do Carnaval e estamos juntos a seis anos. Para mim, o Carnaval é muito significativo. Eu moro em Brasília a sete meses, vim de Campinas, em São Paulo, e esse é o primeiro Carnaval aqui e estou amando, ainda mais que foi o único dia de sol”, falou com brilho nos olhos o paulista.

Concentra, mas não sai

O bloco Concentra, mas não sai, um dos mais tradicionais de Brasília, atraiu hoje (12) um público de todas as idades. Quem decidiu celebrar o Carnaval no bloquinho foi agraciado com um festival de alegria, brilho, cores, fantasias, e muita descontração.

Animados, os foliões se jogaram no tradicional samba, com batucadas. “Carnaval é alegria, descontração e liberdade. Aqui nós vemos manifestações pluriculturais e pra mim é muito bom celebrar essa festa com a minha família e amigos. O bloco Concentra, mas não sai é muito família e isso é muito bom”, contou a servidora Luciana Xavier, 38 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em meio a festa, crianças e adultos, e até animais de estimação compareceram fantasiados. Fã assídua do Carnaval de rua, a aposentada Masra de Abreu, já curtiu muito a festa no Rio de Janeiro, e comparou o bloquinho da EQN 404/405 Norte aos tradicionais blocos da cidade maravilhosa.

“Estou muito feliz porque não choveu e pelo fato da banda ser maravilhosa. Eu me senti realmente dentro do Carnaval do Rio de Janeiro e estou alegremente feliz porque estou com a minha cadelinha Lila. O único problema aqui é que a acessibilidade é muito pequena”, disse Masra.

Com fantasia de Mulher Maravilha, a cadelinha Lila acompanhou a tutora na festa: “A alegria do Carnaval nos contagia. Eu só tenho ela [Lila], e como uma boa amiga ela veio me acompanhar, e ainda veio a caráter. Mas eu não fico muito perto da música para ela não ficar muito agitada, mas sei que ela está gostando”, completou Masra.

Para quem ainda quer curtir o Carnaval nesta segunda-feira (12), o Bloco do Amor e Concentra, mas não sai estarão nas ruas até às 21h.