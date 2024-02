Carnaval em Pirenópolis: Blocos Zazaricando, Santa Dica e Tilapatur agitam as ruas

Entre fantasias, sorrisos e danças, o carnaval de Pirenópolis mostra mais uma vez sua capacidade de unir pessoas em torno da diversão e da cultura popular

No primeiro dia de folia em Pirenópolis, Goiás, a cidade histórica se transformou em um verdadeiro mar de cores, ritmos e alegria. Os tradicionais blocos Zazaricando, Santa Dica e Tilapatur arrastaram uma multidão pelas ruas celebrando a tradição carnavalesca com muita animação.

No palco principal a energia da Banda Pireneus embalou moradores e turistas com os clássicos do carnaval. Ninguém ficou parado com as batidas e letras que marcaram gerações.

Entre fantasias, sorrisos e danças, o carnaval de Pirenópolis mostra mais uma vez sua capacidade de unir pessoas em torno da diversão e da cultura popular. E tem mais festa pela frente e a expectativa é que a folia cresça e contagie ainda mais os corações dos foliões.