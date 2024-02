Carnarock leva 1 mil pessoas à Casa do Cantador no primeiro dia de folia

Com bandas covers, o público lotou o point cultural de Ceilândia. Neste domingo, nove bandas se apresentam gratuitamente, a partir das 14h

O primeiro dia da 21ª edição do Carnarock, neste sábado (10), foi marcado por grandes hits tocados por bandas covers de diversas partes do Distrito Federal. Os roqueiros-foliões se reuniram, pela primeira vez, na Casa do Cantador para o evento carnavalesco rocker mais tradicional da capital do país.

Cerca de 1 mil pessoas passaram pelo local. Entre sucessos nacionais e internacionais, o público participou ativamente das apresentações.

Rafael Megera é o interprete do ícone do Rock Marilyn Manson e levou ao palco todas a contravenções do gênero. “Ele é um artista que quer chocar e a polêmica faz parte do rock. Marilyn Manson não apareceu na mídia para apresentar sua belas pernas. A ideia é chocar”, destaca.

Idealizador do Carnarock, Ronan Meireles comemorou a edição, que este ano saiu pela primeira vez do Plano Piloto. “O Carnarock nasceu para as pessoas que não queriam o carnaval convencional. Assim como o samba e o axé, também tem quem goste de curtir a folia no Rock, então é para esse pessoas que fazemos essa festa todos os anos”, conta.

O diretor de Planejamento da Associação Artística e Cultural de Ceilândia (Aacuc) Ari D’Carvalho falou da importância de se descentralizar a cena do Rock, em especial da força que o público da regiões administrativas têm no gênero. “É importante descentralizar o movimento. Quando chegamos no plano encontramos as pessoas das periferias. É essa galera que aparece muito nas músicas da Legião. O evento está cheio, sendo um sucesso. Demonstra, mais uma vez, que fizemos certo em trazer para a Casa do Cantador. Daqui para frente queremos reavivar esse local e muitos outros, como o centro cultural permanente na Ceilândia”, comemora Ari.

Domingo tem mais

O segundo dia será com as bandas autorais do Distrito Federal. Os shows começarão às 14h e vão até as 22h, com nove apresentações. A entrada é gratuita.