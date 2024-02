Caio Castro e Alinne Rosa dão beijão em cima de trio, mas negam romance

“São 10 anos de amizade”, disse ele no microfone

O ator Caio Castro marcou presença no trio elétrico da cantora Alinne Rosa, em Salvador (BA). Em determinado momento do show, ele subiu no palco e deu um beijão de cinema na artista.

Mesmo com aplausos e gritos dos fãs, ambos garantiram que são apenas amigos. “São 10 anos de amizade”, disse ele no microfone. “É beijo de amigo”, reforçou ela.

Em janeiro, chegou ao fim o romance de Castro com Daiane de Paula. Na ocasião, ela confirmou o rompimento por meio de um stories. “Meu namoro foi lindo e perfeito enquanto durou”, destacou, dando a entender que não houve traição.