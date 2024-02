Brincantes do Gama leva alegria e diversão para toda família

Grandes e pequenos foliões brasilienses aproveitam a festa em clima de chuva

De baixo de pequenos pingos de chuva, os foliões do bloco Brincantes do Gama começaram a se reunir na tarde deste sábado (10), na Praça Lourival Bandeira. O bloquinho de rua na cidade iniciou com uma programação voltada para o público infantil, com bonecos gigantes, palhaços, concurso de fantasia e muita diversão.

Os pequenos brasilienses compareceram fantasiados de fadas, super heróis e entre outros personagens de histórias infantis. Desde 2008, o grupo Brincantes do Gama leva alegria, cores, ritmos e muito brilho para os brasilienses apaixonados pelo Carnaval. O bloquinho contou com a Feira de Artesanato do Gama Criativo, além de uma novidade para Pessoas com Deficiência (PcD), com intérprete de Libras no palco e audiodescrição para deficientes visuais.

Durante toda programação, até às 21h, o bloco conta com uma mistura de tradição, diversão e cultura popular. Além de atrações voltadas para o público adulto. A festividade contou com a apresentação do Grupo Samba Flores, da Escola de Samba Mocidade do Gama e do DJ Aroldo, e por fim, o Bloco Baiano de Quenguenhém – O Bloco que Toca Raul! fechará o evento.

Ao Jornal de Brasília, o produtor executivo do Brincantes do Gama, Marcos Augusto, falou sobre a tradição do bloco: “Nós vamos até às 21 horas este ano porque temos uma novidade. Nós teremos aqui um bloco em homenagem a Raul Seixas, que se chama Baiano de Quenguenhém. O nosso Carnaval aqui é dividido em duas partes, em uma parte mais família com feira de artesanato, bonecos gigantes, palhaço e concurso de fantasia. Depois começamos com uma programação mais voltada para o público adulto.”

O bloco espera atrair até o fim do dia mais de mil foliões, entre adultos e crianças: “Esperamos um público superior a mil pessoas até o fim do bloco. Nós temos aqui um Carnaval baseado na tradição do Gama, que é a tradição do Grupo Brincantes. Somos uma cidade que trabalha muito com a confecção de bonecos, teatro e palhaçaria. Então essa é a alma do Brincantes do Gama, é a brincadeira entre família”, destacou Augusto.

Folia em família

A brigadista Juliene Fernandes, 27 anos, amou a programação voltada para as crianças: “O tempo está assim chove e para. Mas estamos aqui animados, até porque não é sempre que tem esse tipo de evento aqui no Gama. Então temos que aproveitar independente de sol ou chuva”.

“É a primeira vez que a gente vem em um Carnaval de rua, mas a nossa intenção foi exatamente ir para um ambiente mais familiar. Vamos ficar aqui até o início da noite, mas vamos curtir o Carnaval até segunda”, afirmou Juliene.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pedagoga Aline Araújo, e sua filha, a pequena Catarina – vestida de Moana -, compareceram para curtir o Carnaval: “Estamos muito animados, inclusive a Catarina. Eu achei bem legal a iniciativa do Gama, ocupando espaços e trazendo para as crianças um pouquinho de brincadeira. É o primeiro dia que estamos saindo para curtir o Carnaval, mas vamos ficar até o final. Para nós, Carnaval é celebração, é sair para a rua e se conectar com o próximo. Além de proporcionar brincadeira, diversão e curtição”.

Confira aqui a programação de Carnaval para amanhã (11)

• Carretinha + Tropicão

Endereço: Praça da Igreja – Vila Planalto

Horário: das 12h às 19h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Sem Eira Nem Beira

Endereço: Praça São Sebastião – Planaltina

Horário: das 16h às 21h

• Harmonia do Sampler

Endereço: Primo Pobre – 203 Norte

Horário: das 15h às 20h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• DesMaiô

Endereço: Setor Carnavalesco Sul

Horário: das 11h às 16h

• Batunkejé

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço: Praça da Resistência – Vila Telebrasília

Horário: das 15h às 19h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Samba da Mulher Bonita

Endereço: Praça Central do Paranoá

Horário: das 14h às 18h

• Saruê Perfumado

· Endereço: 506 Sul

· Horário: das 13h às 19h

• Seca Pimenteira

Endereço: Feira Permanente do Riacho Fundo II

Horário: das 10h às 18h

• CarnaRock

Endereço: QNN 32 Área Especial G – Ceilândia

Horário: das 14h às 22h

• Ventoinha de Canudo

Endereço: 205/206 Norte

Horário: das 16h às 22h

• Tesourinha

Endereço: 410 Norte

Horário: das 15h às 22h

• Vamos FullGil – Plano Piloto

Endereço: Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano, antiga Funarte

Horário: das 10h às 19h

• Menino de Ceilândia

Endereço: Estacionamento do Fórum/BRB – Ceilândia

Horário: das 14h às 22h

• Raparigueiros

Endereço: Esplanada dos Ministérios

Horário: das 17h às 23h

• Bloco das Montadas – Plano Piloto

Endereço: Biblioteca Nacional

Horário: das 10h às 18h