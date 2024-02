Bloco Baratona inspira pedido de casamento no palco

No estacionamento 12 do Parque da Cidade, Airton pediu a namorada Michele diante do público

No Bloco da Baratona, o amor estava no ar. Inspirado pelo ambiente de alegria no Estacionamento 12 do Parque da Cidade, onde o bloco é realizado, Airton de Alessandro Cunha pediu a namorada Michele Lavarine em casamento no palco. “Nós gostamos muito de Carnaval. Viemos com uma amiga para curtir e tive essa ideia – e fiz essa loucura”, disse Airton.

Os dois estão juntos há oito anos e Michele aceitou o pedido inusitado e inesperado. O próximo passo será o planejamento do casamento, que já contou com a oferta da equipe de som do local para realizar a cerimônia. Os dois estão no segundo ano de comemorações no Carnaval.

Desde 1976 na capital, o bloco neste ano reuniu cerca de 60 mil pessoas ao longo de todo o dia. Para Paulo Henrique de Oliveira, a comunidade de Brasília já comprou o local de realização do Bloco da Baratona, no Parque da Cidade. No último domingo, a mesma organização realizou o Bloco da Baratinha, voltado para o público infantil.

“O tempo contribuiu em relação a ontem [domingo], mas ontem já foi excelente. […] O Bloco Baratona é o primeiro de arrasto de Brasília, e nesse novo formato está sendo espetacular com todas as famílias por aqui. Temos recebido pessoas dos quatro cantos de Brasília e os depoimentos têm sido fenomenais. Estamos muito felizes e superou as nossas expectativas”, destacou.

Paulo destaca que o Bloco da Baratona tem atravessado gerações, uma vez que já tem quase 50 anos de fundação. “Quem era criança veio no bloco, quem era adulto veio no bloco e estamos aí já na quarta geração de foliões do bloco”, finalizou.

Roberto e Maguine Marques levaram os dois filhos e a sobrinha para se divertirem no local. Eles costumavam acompanhar o bloco na juventude e, desde o ano passado, tentam aproveitar o carnaval com os pequenos. Tomás, 7, Caio, 4, e Alice, 8, estavam fantasiados e soltaram espuma e confetes para brincar.

“Gostamos muito do Carnaval e a molecada é cheia de energia. Eles queriam curtir também e viemos no Baratona, que é tradicional da cidade. O dia está gostoso, com muito sol”, disse.