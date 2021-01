Carnaval 2021: confira artistas que confirmaram lives para a folia

PUBLICIDADE

Com a pandemia da covid-19, os blocos de rua no carnaval não poderão acontecer em 2021, devido a grande aglomeração causada por eventos desse porte. Porém, alguns artistas já confirmaram lives musicais para mês de fevereiro, e assim vai ser possível dançar e fazer uma folia pelo menos na sala de casa sem descumprir as orientações de isolamento social.

Em uma transmissão ao vivo surpresa no Instagram, Ivete Sangalo e Claudia Leitte anunciaram que farão uma live juntas em 13 de fevereiro, ainda sem revelar o horário. “Nascemos para espalhar amor e para fazer carnaval”, disse Claudia em publicação no Instagram.

No dia seguinte, 14, Bell Marques também irá fazer uma apresentação no Youtube às 16h. A informação foi anunciada pelo artista em suas redes sociais. “Todos nós sabemos que não vai haver carnaval em 2021, mas, no domingo, nós vamos fazer o nosso carnaval em live”, comemorou o artista em vídeo no Instagram.

Outros nomes que também confirmaram o show online, por meio das redes sociais, foram Daniela Mercury, que irá se apresentar no dia 12 de fevereiro, às 20h30, e Léo Santana, que vai se reunir com o grupo Harmonia do Samba e Parangolé. Além disso, o grupo Olodum também fará uma live no dia 12 de fevereiro, às 19h.