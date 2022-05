Carlinhos Maia diz que criminosos invadiram sua casa e furtaram relógios e joias

Seu apartamento em Maceió foi invadido na noite de sábado; o influencer disse nas redes sociais que já acionou a polícia

Carlinhos Maia publicou em seu Instagram que o seu apartamento em Maceió foi invadido na noite de sábado (28). Ele divulgava informações sobre o resultado de uma lipoaspiração, quando parou as postagens para divulgar o furto. Foram levados relógios, cofre com jóias e uma bolsa.

O apartamento do influencer fica localizado em Cruz das Almas. Carlinhos disse que acionou a polícia.

“Na noite de ontem arrombaram a porta do meu apartamento em Maceió. Levaram relógios (inclusive o último que acabei de comprar), levaram meu cofre com minhas joias. As autoridades já foram acionadas. Não pelos bens, mas por ter meu lar invadido, me ajudem, contou.

Carlinhos pediu ajuda para que as pessoas denunciem se souberem informações sobre os criminosos.

“Estou devastado. Devastado. Sempre fui ruim de grana, sempre, nunca precisei roubar nada do outro, nunca precisei invadir a casa de ninguém para isso. Um lugar que tanto amo, Maceió, com tanta gente de coração bom, trabalhador, faço um apelo a toda Alagoas e ao Brasil… Se souberem de algo, denuncie, serão bem recompensados e sua identidade será mantida em sigilo”, disse.

Foto/Reprodução

Carlinhos Maia está em um hospital localizado em Aracaju e se recupera de uma

lipoaspiração. O marido dele, Lucas Guimarães, está em Cancún a trabalho. Ele também divulgou o furto no Instagram.

“Como vocês sabem a gente está em busca da verdade. Eu tenho fé em Deus A gente está decepcionado e triste. Eu estou fora do Brasil e estou desnorteado, não posso fazer muita coisa. peço que o pessoal de Maceió, seguidores que nos ajudem a encontrar esses bandidos. Tá tudo muito estranho”, escreveu.