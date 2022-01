Carla Diaz vira assunto na mídia internacional após vídeo com lubrificante

A atriz Carla Diaz, 31, virou assunto em jornais internacionais ao compartilhar um vídeo nos stories do Instagram de um quarto de hotel e deixar uma garrafa de lubrificante na mesa de cabeceira. Ela possui 9,7 milhões de seguidores na rede social.

A matéria do tabloide britânico The Sun diz que a foto aparentemente inocente de uma mulher em seu quarto de hotel se torna viral após verem um lubrificante. Já o New York Post escreveu: “Visita de mulher ao quarto de hotel viraliza após seguidores identificarem detalhes grosseiros.”



Nas redes sociais, os fãs brasileiros da atriz repercutiram a história. Um internauta publicou uma foto da atriz com o namorado, o vereador Felipe Becari (PSD-SP), e escreveu: “Carla Diaz ensinado a mulherada a tomar iniciativa.” Outra fã afirmou que a atriz é lendária. “Ela participou de Rebelde, Chiquititas, malhação, mutantes e ainda participou do Big Brother Brasil. Entretenimento puro!”



Um homem compartilhou a notícia do jornal americano e comentou que ser famoso deve ser muito chato. “Virou notícia no New York Post o lubrificante da Carla Diaz”, escreveu. Outro comentou que nem Anitta saiu no New York Post”. Já a Carla Diaz deslizou facilmente (tum tum tiss) para as páginas de um dos maiores tabloides de fofocas do mundo!”



“Mano, chocado com o stories da Carla Diaz. Não acredito, cara, como que deixa vazar uma coisa dessa. Olhem ali pro móvel ao lado da cama dela. Não acredito que ela assina Vivo TV”, comentou um homem. Enquanto uma mulher escreveu: “Vendi muito lubrificante igual o da Carla Diaz hoje, amei a polêmica.”



Uma seguidora aproveitou para comparar o atual namorado de Carla com Arthur Piccoli, com quem ela teve um romance com a atriz no Big Brother Brasil 21. “Tava vendo como o Felipe trata a Carla Diaz, lembrei como ela foi tratada pelo Arthur no BBB. É gente, sempre vai ter alguém bem melhor. Que vai saber te dar o devido valor”, escreveu a mulher.



Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, a atriz publicou um vídeo em seus stories rindo muito ao lado de seu namorado ao descobrir a “tour do lubrificante”, como ela escreveu. O casal está viajando por Gramado, no Rio Grande do Sul e chamou a atenção dos internautas após mostrar o quarto do hotel.