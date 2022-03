“Caridade”: Marcelo Falcão se une ao Tribas em música inédita

Canção que aborda empatia chega a todos aplicativos de música na sexta-feira, 18 de março

Muito se fala sobre empatia, sobre se colocar no lugar da outra pessoa e viver de forma mais harmônica, mas nem sempre vemos isso no dia-a-dia. Passando por uma pandemia e vivenciando uma guerra, este sentimento de olhar para o outro precisa ser ainda mais discutido. Com isso em mente, O Tribas e Marcelo Falcão se uniram para lançar “Caridade”, canção que fala sobre empatia, praticar a caridade e viver harmonicamente. A parceria inédita chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, 18 de março.

Produzida por Blessed Estúdio , a faixa traz a sonoridade do Reggae moderno, com timbres e mixagem atuais. “Caridade deixa uma mensagem importante ao mesmo tempo que é uma faixa dançante ,com pegada do Reggae e até mesmo dialogando com o Reggaeton. O tema marcante dos teclados, gravados por Hélio Ferinha (músico de Marcelo Falcão), na introdução da música, já prepara o ouvinte para essa atmosfera moderna e pulsante. O resultado é que fica impossível não dançar e mexer o corpo assim que a faixa começa a ser tocada”, conta O Tribas.

Sobre a parceria, Tribas conta que o convite surgiu devido a amizade construída entre ambos durante o programa “Mofaia”, apresentado pelo líder d’ O Rappa, na FM o Dia no Rio de Janeiro. “Eu tenho uma pizzaria e faços pizzas há 4 anos ao vivo durante o programa dele (Falcão). Nesse tempo, Marcelo viu minha vontade de crescer na música e quando apresentei ‘Caridade’, ele escutou, me olhou e disse: “é essa”.

Natural do Rio Grande do Sul, Tribas iniciou na música na igreja, mas não demorou muito para conquistar os bares e as ruas do sul do país. Com a banda Humani, alcançou grandes palcos, abrindo grandes shows das bandas: The Wailers, Alpha Blondy, Kymani Marley, Ziggy Marley, Israel vibration, Groundation, dentre outras. Na carreira solo, o artista lançou seu primeiro EP “Estilo de Vida”, contendo três músicas. Com produção musical assinada por Thiago JahBass, o EP traz canções e sonoridades que mesclam o Reggae Roots com o reggae moderno, trazendo letras positivas e de muita reflexão.