Cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano sofre acidente de carro em MG

Um choque envolvendo três veículos e uma carreta resultou em ferimentos no tórax para Zé Neto

O cantor Zé Neto, famoso por sua parceria com Cristiano, foi protagonista de um acidente de carro na noite de terça-feira, 5. A confirmação do incidente veio por meio da assessoria da dupla, que, nas redes sociais, pediu apoio em forma de orações.

O ocorrido teve lugar na saída do rancho do artista, localizado em Fronteira (MG). Um choque envolvendo três veículos e uma carreta resultou em ferimentos no tórax para Zé Neto. O cantor recebeu os primeiros cuidados médicos ainda em Fronteira e foi posteriormente transferido consciente para um hospital em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, onde se encontra fora de perigo de vida. Os demais envolvidos no acidente sofreram apenas ferimentos leves.

A assessoria do artista optou por não divulgar detalhes sobre as causas do acidente, prometendo compartilhar novas informações tão logo sejam confirmadas.