Cantor piauiense grava DVD em Brasília sem aglomerações

O cantor piauiense, Anderson Rodrigues, gravou na última sexta-feira e sábado, seu novo DVD em Brasília, à beira Lago Paranoá, dentro do projeto Conexão Piauí/BSB. Mas, o que chamou a atenção foi que não tinha público, devido à Pandemia do coronavírus. Nessa época, é normal ver gravações de DVD’s de cantores com muitos convidados assistindo, fugindo das recomendações das autoridades sanitárias”, diz organizadores.

Anderson fez o contrário, exigiu que não houvesse platéia, somente profissionais que estavam trabalhando na gravação, inclusive, todos os presentes fizeram teste do coronavírus.

Anderson Rodrigues compôs sucessos como “Era eu”, canção tocada por grandes artistas em todo o país. Além disso, alcançou grande destaque no cenário regional do forró, o que possibilitou que ele recebesse convites para participar em programas nacionais como: Programa do Raul Gil, São João da Globo NE.

Atualmente, atinge grandes números de ouvintes nas plataformas digitais em todo Brasil.