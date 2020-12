Cantor pernambucano, Tauã Cordel, lança música com participação de Maneva

PUBLICIDADE

Quando o forró pernambucano se une ao reggae paulistano o resultado é uma parceria cheia de ritmo brindando o melhor da música brasileira. Para celebrar essa mistura, na próxima sexta-feira (04), Tauã Cordel lança a música “Namora Comigo” com participação especial do grupo Maneva. O novo single chega às plataformas de áudio a partir da meia-noite, enquanto o clipe será disponibilizado no canal oficial de Tauã pela manhã, às 11h, via ONErpm.

Composição de Tauã Cordel, Tales de Polli, Diego Andrade e Tercio de Polli, integrantes do Maneva, a canção descreve uma paquera e início de um namoro com todos os elementos de um romance leve, assim como os arranjos da música que mistura os instrumentos tradicionais do forró com o toque diferenciado do ukelele, remetendo a um clima praiano e intimista.

Segundo Tauã Cordel, “Namora Comigo” é uma música alto-astral que lembra bons momentos e encontro de pessoas de boa energia. Tales de Polli, vocalista do Maneva, destaca a fusão de estilos como o diferencial nesta parceria. “Tem uma mistura do sotaque nordestino com o sotaque paulistano e trouxe um molho diferente, uma verdade bem brasileira para esse som”, diz.

Produção

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O clipe tem direção do próprio Tauã Cordel, ao lado de Leonardo Martins, e traz um clima de luau, em que amigos se unem no fim de tarde cantando, dançando e se divertindo. A cara do verão e do clima nordestino que Tauã sempre busca imprimir em suas músicas, a faixa é o que ele perfeitamente caracteriza como forró good vibes.

Tanto Tauã quanto os integrantes do Maneva pontuam a ótima sintonia da parceria que começou desde o momento que foram apresentados. “As conexões da vida, né? A gente se conheceu há pouco tempo por meio de uma amiga em comum. Foi uma conexão que bateu. A gente compôs a música em uma semana, e gravou na outra”, revela Tales.

Tales relembra a gravação da música, que aconteceu à beira-mar, na Praia de Maracaípe, em Porto de Galinhas (PE), em novembro. “Foi uma semana mágica, tudo aconteceu de maneira espetacular e dá pra sentir no clipe, no som que é uma vibração verdadeira, vibração de amizade, vibração de amor”, ressalta. “Sempre busco parcerias que tenham a ver com a minha vibe e também com a verdade do meu som. Com Maneva a sintonia foi imediata e o resultado está tão apaixonante quanto foi esse encontro entre a gente”, finaliza Tauã.

Conheça Tauã Cordel

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nascido no berço do forró, Tauã é filho do renomado cantor e compositor Nando Cordel e busca unir o forró tradicional, que faz parte de seu DNA, com a jovialidade da sua geração. Tauã carrega com orgulho o sobrenome famoso de Nando Cordel, um dos maiores compositores do Brasil com mais de mil canções escritas para cantores do alto escalão

nacional, um artista atemporal.

“Eu e meus irmãos convivíamos com grandes nomes da música brasileira dentro da nossa casa, nas nossas viagens. Nomes como Dominguinhos, Chico Buarque, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Netinho e quem mais você possa imaginar de artista a gente conviveu”, relembra Tauã.

O cantor respira e transpira música desde muito jovem. De roadie a músico, começando os primeiros passos nos bastidores, já na infância descobriu a paixão pelo palco. Por oito anos liderou a banda jovem Tribo Cordel com um dos irmãos. Mas em 2019 assume o desafio de se tornar cantor solo, seguindo mais do que nunca os passos do pai.

Com a carreira despontando em 2020, o cantor nordestino gravou com outros grandes nomes como o poeta Bráulio Bessa e Luan Estilizado. Forró e reggae fazem parte de seu estilo musical e encaixam perfeitamente neste feat com Maneva, que traz para a roda o principal grupo de reggae da atual geração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tauã Cordel nas redes sociais:

Instagram: www.instagram.com/tauacordel

Facebook: www.facebook.com/tauacordel

Youtube: www.youtube.com/tauacordel