Cantor brasiliense Allan Massay participa da série 5 Cantos do Multishow

O poder da música e da solidariedade. Esse é o lema da série 5 Cantos, do Multishow, que tem o objetivo de contar histórias inspiradoras de pessoas que transformaram suas trajetórias e a vida do próximo. A ideia é conhecer artistas de todas as regiões do Brasil que se reinventaram no período de isolamento social. Representando o Centro-Oeste, o cantor brasiliense Allan Massay é um dos convidados para falar dos projetos musicais e boas ações durante a pandemia.

Em uma live especial de Dia dos Namorados, Massay aproveitou o evento para arrecadar alimentos e insumos com o objetivo de ajudar pessoas afetadas pela Covid-19, para a Rede Feminina de combate ao câncer e ao Movimento #VaiFicarTudoBem, que apoia a comunidade da Chapada dos Veadeiros. “Mais importante do que explicar o que é o programa, é assistir e entender sobre a mensagem que ele quer passar. São histórias inspiradoras, de solidariedade e amor ao próximo”, pondera Allan Massay.

O cantor ainda falou sobre seu amor por Brasília e pela cultura da região. “O Distrito Federal é um lugar lindo e de pessoas muito interessadas em ajudar. Essa é minha casa e estou muito honrado em falar pela região”, conclui. A dupla sertaneja Cleber & Cauan também estará como convidada para representar o Centro-Oeste.

O primeiro episódio da série 5 Cantos já foi ao ar e levou a cantora Joelma em uma conversa com Fofão e Luciano Lima, integrantes da banda Georocks e responsáveis por uma campanha de distribuição de cestas básicas para músicos e trabalhadores do meio artístico no Pará. Os artistas convidados se encontrarão de forma remota e poderão falar sobre os reflexos da pandemia, o poder da música e ações realizadas. O conteúdo será disponibilizado no canal do Multishow no YouTube (https://www.youtube.com/c/MultiShow) e, posteriormente, deve ir para a televisão.