Camila Queiroz rebate Globo e nega demissão

A assessoria de imprensa da atriz Camila Queiroz, resolveu na tarde desta quarta-feira (17) esclarecer a sua saída repentina da emissora Globo.

Em nota “Mesmo com todas as adversidades a atriz nunca se recusou a gravar, e tentou de forma persistente contornar as adversidades junto a empresa de comum acordo, o que infelizmente não foi possível. Por último, a atriz deixa claro seu amor e imensa gratidão pela personagem e pelos fãs da Angel, bem como lamenta junto a eles a decisão unilateral da emissora de interromper de forma abrupta a história construída até aqui, sem poder dar à ela o final que merecia”, encerra a nota.