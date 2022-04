Camila Pitanga estará no elenco de audiossérie do ‘Batman’ ao lado do irmão

No fim do ano passado, Camila Pitanga deixou a Globo após 25 anos na emissora. A atriz assinou com a HBO Max por um período inicial de três anos

Por Mônica Bergamo

A atriz Camila Pitanga está confirmada no elenco de “Batman Despertar”, audiossérie original do Spotify que estreia no dia 3 de maio. Ela vai trabalhar com o irmão, Rocco Pitanga, que dará voz ao super-herói na produção.

A série é o primeiro projeto de uma parceria entre Spotify, Warner Bros. e DC. Além do Brasil, outros países terão versões da trama, que tem roteiro original produzido nos Estados Unidos. Na história, Bruce Wayne trabalha como patologista forense no Hospital de Gothan e é encarregado de examinar as vítimas do serial killer Ceifador, que está aterrorizando a cidade.

Na nova plataforma, um dos seus primeiros trabalhos será como a vilã Lola, de “Segundas Intenções”, novela da HBO Max com roteiro do autor policial Raphael Montes e supervisão de Silvio de Abreu.