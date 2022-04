Camila Cabello: fiz teste para ‘The X Factor’ para me casar com Harry Styles

Durante a entrevista, confessou que fez o teste para o reality show The X Factor em 2012 devido a uma paixão que tinha por Harry Styles

Camila Cabello participou na última segunda-feira, 18, do quadro Carpool Karaoke, do talk show de James Corden, e , durante a entrevista, confessou que fez o teste para o reality show The X Factor em 2012 devido a uma paixão que tinha por Harry Styles.

“Eu tinha 15 anos e era muito fã de One Direction. Então, pensei: ‘The Voice ou The X Factor?’ One Direction participou do The X Factor, não sei se eles iriam ao The Voice. Vou fazer a mesma coisa”, começou.

Em seguida, ela acabou contando o verdadeiro motivo. “Isso é vergonhoso e eu só vou dizer porque faz 10 anos, mas eu fiz a audição porque estava literalmente pensando que ia casar com o Harry Styles.”

Ela disse que pensava que, depois da audição no programa, iria virar cantora e os dois iriam se apaixonar. O casamento não rolou, mas aquele foi o pontapé para a entrada dela no Fifth Harmony.

