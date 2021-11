Calabresa e Melhem ficam frente a frente por oito horas em audiência

Reunião ocorreu de forma virtual. Foi o primeiro encontro entre os humoristas desde que Dani e outros profissionais acusaram Marcius de assédio

Há alguns dias, a humorista Dani Calabresa e o ex-diretor da Globo Marcius Melhem ficaram frente a frente durante uma audiência judicial. A reunião ocorreu de forma virtual e durou cerca de oito horas.

Foi a primeira vez que os dois se viram depois das denúncias de assédio sexual e moral feitas por Dani contra Melhem. Depois da iniciativa da atriz, vários outros profissionais da Globo denunciaram supostos comportamentos inadequados do ex-diretor.

A audiência faz parte do processo em que Melhem pede que Calabresa pague a ele R$ 200 mil por danos morais e perdas causados pela denúncia. A reunião contou com atores, atrizes, roteiristas, diretores e outros profissionais globais que participaram como testemunhas de acusação e defesa. A informação é da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

Apenas os respectivos advogados, e o juiz, podiam questionar os depoentes. Dani Calabresa e Marcius Melhem puderam assistir a todos os depoimentos, mas não tinham autorização para falar com as testemunhas e nem um com o outro.