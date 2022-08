Caio Castro vai processar empresas que usam sua imagem sem autorização

Vários restaurantes pegaram a onda com a fala do ator para aumentar as vendas. O ChurrasBoua é um dos restaurantes que usou fotos do ator e fez piada com a fala dele

Martha Alves

São Paulo, SP

Caio Castro, 33, vai processar empresas que estão usando sua imagem sem autorização para divulgar promoções após a fala do ator que viralizou nas redes sociais sobre não gostar da ideia de sair com uma mulher e ela não se oferecer para dividir a conta de um restaurante.

“Todas as marcas e empresas que, indevidamente, usaram a imagem do ator e piloto Caio Castro serão notificadas pelo departamento jurídico do artista, e as indenizações serão destinadas para doação de cestas básicas às famílias carentes”, diz comunicado enviado pela assessoria do ator.

Vários restaurantes pegaram a onda com a fala do ator para aumentar as vendas. O ChurrasBoua é um dos restaurantes que usou fotos do ator e fez piada com a fala dele. “Oi, gata, vamos fazer um churrasco? Mas traz a carne, porque não sou obrigado a levar sozinho, não”, colocou na propaganda. Na legenda da publicação escreveu: “Bixo (sic) pão-duro”.

O restaurante de frutos do mar Toca Pintado, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, anunciou uma promoção com dois pratos de camarão usando a imagem do ator. “Tá tão barato que até o Caio Castro vai pagar.”

Internautas defenderam a Toca do Pintado e criticaram o ator. “Falou um monte e agora vai processar a Toca do Pintado por estar fazendo grana é? Me poupe”, comentou uma mulher no Twitter. “Coitada da Toca do Pintado”, escreveu outro usuário da rede social.

Um internauta sugeriu às empresas para mandarem um convite com tudo pago para o ator e um acompanhante. “Já que o Caio Castro vai processar as empresas que usaram a polêmica para fazer marketing, se eu fosse o dono da empresa enviava um convite para ele mais acompanhante para visitar o estabelecimento com tudo pago para não dar briga na hora de pagar a conta.”

“Caio Castro vai processar todas as empresas que usaram a fama de pão duro dele com fins propagandísticos. Será que tudo não passou de um golpe?”, perguntou um usuário do Twitter.

O próprio ator também está faturando com a fama de pão-duro com uma propaganda do aplicativo Duo Gourmet compartilhada no Instagram. “Ai pessoal…chega de polêmica com o Duo Gourmet eu paguei o meu prato e o outro foi de graça”, escreveu Castro no seu perfil na rede social.

“Ele paga o dele e ganha outro. Capaz dele querer dividir o valor que pagou no prato dele com a pessoa. Já que o que sai de graça é às custas do prato dele”, comentou na postagem do ator uma internauta acrescentando emoji rindo. “Você duvida?”, respondeu outra usuária do Instagram.