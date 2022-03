Caio Castro diz focar carreira de piloto antes de volta às novelas

O seu foco agora é na carreira de piloto de corrida. “É que [a novela] está longe ainda”, afirmou ele à coluna no Lollapaloza no sábado (26)

Por Mônica Bergamo

Longe das novelas desde “A Dona do Pedaço” (Globo, 2019), o ator Caio Castro vai voltar às tramas no segundo semestre deste ano em “Olho por Olho”, título provisório do novo folhetim de João Emanuel Carneiro, que será exibido no Globoplay. Mas o artista não quer falar sobre isso. O seu foco agora é na carreira de piloto de corrida. “É que [a novela] está longe ainda”, afirmou ele à coluna no Lollapaloza no sábado (26).

Castro estreia em nova categoria da Porsche Cup no sábado (2). Só de abordar o assunto, Castro diz que o “estômago vai embrulhando”. “A prova será em Goiânia no final de semana e a tensão já começou a aparecer…as noites já não são tão bem dormidas”, disse ele.

Castro curtiu o festival ao lado de amigos e da nova namorada, a bailarina Daiane de Paula. Foi a primeira vez que ele assumiu o relacionamento publicamente ao postar no Instagram uma foto ao lado dela: “É leve né, namorada”, escreveu.

O ator afirmou se sentir em casa no Autódromo de Interlagos, palco do evento de música. “A maior realização da minha vida foi vencer uma prova aqui, subir no pódio onde os meus ídolos do automobilismo já subiram”, disse ele se referindo à vitória que conquistou em julho do ano passado na Porsche Cup.

Castro estreou como piloto no ano passado. Neste ano, ele afirma que a mudança para a categoria Sprint Challenge está o deixando um “pouco inseguro”. “Agora vem outro carro, com outro motor, outras questões, aí dá mais frio na barriga”, afirmou.