Caio Castro dá carona para Naiara Azevedo em carro de corrida

Através das redes sociais oficiais da Porsche Cup, foi publicado um vídeo dos dois na experiência, que aconteceu no último final de semana

Piloto da Porsche Cup, Caio Castro levou a cantora Naiara Azevedo, que participou da última edição do BBB, para dar “uma volta” em seu carro de corrida.

No Instagram, a competição automobilística publicou um vídeo que mostra parte do passeio, que foi realizado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia -no último fim de semana, o local recebeu uma das provas da temporada.

Nas imagens, Naiara aparece empolgada ao ver o piloto e ator acelerando ao longo do circuito. Ao descer do carro, ela compartilhou a sensação e brincou ao cantar parte de “50%”, música lançada em parceria com Marília Mendonça.

“Amei! 50% da adrenalina é culpa do Caio, e os outros 50% é a gente se divertindo aqui”, disse Naiara.

“Eu tenho Porsche, gosto muito de velocidade e gosto do carro, mas nunca tinha passado por isso em uma pista. Foi incrível!”, finalizou.