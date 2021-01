Saiba mais sobre a primeira temporada de verão do Cafe de La Musique Brasília

PUBLICIDADE

Não tem como não se apaixonar pelas belezas que a capital do Brasil nos oferece, principalmente durante o verão, com dias de céu bem azul que favorecem as áreas verdes espalhadas pela cidade trazendo frescor, além da vista esplêndida do Lago Paranoá, um dos principais pontos turísticos do DF. Pensando nisso e inspirado na cidade em que o empreendimento desembarcou recentemente, o Cafe de La Musique decidiu lançar sua primeira temporada de verão, tendo como conceito os encantos brasilienses e referências de outros paraísos brasileiros para poder proporcionar uma experiência única ao público em sua primeira temporada de verão em Brasília.

O projeto ganhou o nome de Brazilian Paradise e ocupa todo o espaço do dinning club do Cafe, além de contar com um novo espaço, esse mais próximo do Lago Paranoá com mesas e lounges. Aberto durante todos os finais de semana do verão, o público poderá desfrutar do espaço com opção de dois horários: o restaurante do Dining inicia a operação às 12h, e o novo espaço Brazilian Paradise a partir das 17h, com música ao vivo e um cardápio especial montado especialmente para o projeto. Inicialmente, o valor de entrada custará R$ 50 por pessoa, e as reservas dos lounges para até 10 pessoas, no valor de R$ 1.500, com R$ 500 revertidos em consumação.

Cardápio e carta de drinks exclusivos

Com a proposta de sempre surpreender seus clientes, o Cafe de La Musique Brasília montou um cardápio e uma carta de drinks e vinhos especial para os dias de Brazilian Paradise. Assinado pelo chef Lui Veronese, pelo mixologista Gutto Lopes e pelo sommelier e curador Lino Fructuoso, os profissionais apresentam variadas opções.

Na gastronomia, as opções ficam por conta da Pasta de hummus e babaganoush com pão pita (R$ 38); Batata rústica com aioli (R$ 28); trio de mini hambúrgueres (R$ 45); Ostra em tempura – 6 und (R$ 55); Risoto de Filé (R$ 68) e Mini churros com doce de leite – 7 und (R$ 22).

Já na coquetelaria, o mixologista Gutto Lopes, escolheu 17 drinks para compor a carta. Entre os destaques estão o Cosmusique (vodka, cointreau, limão, suco de cranberry e água de flor de laranjeira) (R$ 32); Caip La Musique (limão, gengibre, melaço de cana e cachaça) (R$ 30); Aimoré (gin Tanqueray Flor de Sevilla, azeite de sálvia, shrub de abóbora, suco de tangerina, limão, clara de ovo e orange bitters) (R$ 38); e o Xingús (cachaça sagrada, fernet branca menta, Spiced cold brew, Amaro tucano, xarope de cumaru e Spicy chocolate) (R$ 32).

Enquanto para os espumantes, algumas das sugestões são o argentino Sol Fa Soul Brut Rosé (R$ 128); e o espumante italiano Antica Terra Bco extra (R$ 125). Para os vinhos brancos, a indicação é o chileno Casas Del Maipo Reserva Chardonnay (R$ 113); e o uruguaio Toscanini Classic Sauvignon (R$ 101). Já para os amantes de vinhos rosé e tinto, o chileno Casas Del Maipo Rosé Sauvignon Blanc (R$ 102) e o Casas Del Maipo Reserva Cabernet Sauvignon (R$ 113), são as indicações respectivamente.

Serviço

Café de La Musique Brasília temporada de verão – Brazilian Paradise

Onde: Café de La Musique Brasília (Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, ao lado do shopping Pier 21);

Horário de funcionamento: o restaurante do Dining inicia a operação às 12h, e o novo espaço Brazilian Paradise a partir das 17h, ambos ficam abertos até às 23h;

Reservas via WhatsApp: (61) 99983-6016

Para mais informações: www.cafedelamusiquebrasilia. com.br / @cafedelamusiquebrasilia