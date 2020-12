Amanhã! Café de la Musique abre as portas e promete surpreender o público da capital

PUBLICIDADE

Situado em um ponto privilegiado, em frente ao Lago Paranoá, o complexo de entretenimento aposta na trilogia gastronomia, música e entretenimento para surpreender e conquistar os brasilienses.

O projeto arquitetônico, voltado a valorizar a brasilidade, é assinado pelas irmãs Vick e Bárbara Bacchi, proporciona um passeio pelas culturas indígenas e nordestinas e não economizaram nos elementos de decoração com essas referências. Muita palha, couro, pedras e outros objetos naturais, nos faz remeter à Mata Atlântica e à Floresta Amazônica.

“Nos inspiramos em um Brasil de norte a sul, a ideia foi trazer toda a brasilidade e, principalmente, homenagear o cerrado e esse lago maravilhoso que está logo aqui a nossa frente”.

Bárbara Bacchi – Arquiteta

Três ambientes, três sensações: Dining club, boate e beach club.

Dining club

Espaço gastronômico sofisticado, ocupa a área externa e será o primeiro a ser aberto ao público, tem seu menu assinado pelo Chef Lui Veronese e os drinks a cargo do mixologista Gutto Lopes.

Seguindo a inspiração da brasilidade, o chef usa e abusa de ingredientes como cumaru, bottarga, buriti, castanha de baru, maracujá pérola do cerrado e sálvia na elaboração dos pratos. Para trazer um sabor diferenciado, polvo, lula, camarão, lagosta, salmão e mexilhões são elaborados na parrilla e proporcionam uma experiência única.

“Em se tratando de Café de La Musique, nosso cardápio é elaborado 90% com frutos do mar. A partir daí, elaboramos a carta de vinhos, contemplando muito vinho branco e espumantes”.

Lino Fructuoso – Curador enogastronômico

A carta de drinks, elaborada pelo mixologista Gutto Lopes, com foco na cultura indígena, tem seus drinques batizados com o nome de tribos, como o Xingus, Guarani, Caetés e Goitacá.

Para embalar a noite e preparar os clientes para os outros espaços do complexo de entretenimento, em uma cabine, em formato de cocar, o Dj Matheus Hartmann comanda as pick-ups com os mais diversos ritmos.

Boate

Ao entrar no espaço, os clientes já se sentirão em um ambiente completamente diferente. Paredes de taipa levam a pista de dança e, mais uma vez, elementos decorativos deixam claro a filosofia do espaço: brasilidade acima de tudo.

As obras estão em processo final e a expectativa é abrir no próximo ano.

Beach club

Previsto para inaugurar no próximo ano, ocupará o espaço do antigo Yurb, promete temporadas temáticas ao melhor estilo de Ibiza, algo que já ocorre nas unidades de Trancoso, Cumbuco e Jericoacoara.

Mais uma vez, podemos esperar uma decoração extremamente conectada com a natureza e, segundo as arquitetas, se integrando perfeitamente aos elementos da cidade, em especial do Lago Paranoá.

Com formato de pop-ups de três meses, essa é a estratégia para ter sempre novidades e agradar o público.

Confira algumas imagens da prévia de apresentação à imprensa

Serviço

Café de La Musique Brasília

Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, ao lado do shopping Pier 21

(61) 99983-6016