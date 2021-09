Cacá Baskerville lança novo single e clipe “Chega Pra Cá”

A canção, que estreia nesta sexta-feira (24), faz parte do seu novo EP que será lançado no final do ano

Considerado uma das principais promessas da música pop nacional, o cantor e compositor santista Cacá Baskerville lança, nesta sexta-feira (24), seu mais novo single “Chega Pra Cá”, uma balada romântica com batidas eletrônicas.

A canção vem acompanhada de um videoclipe disponível no canal oficial de Cacá no Youtube. Com direção de Felipe Rocha e roteiro e edição de Deivide Leme, no clipe o artista aparece na praia observando o mar e o pôr do sol enquanto a câmera o acompanha bem à vontade contracenando com a modelo.

“A canção fala de amor com aquele clima de sedução entre o casal e faz analogia com elementos da natureza como as estrelas, a lua e o sol, como se o destino do casal estivesse escrito no céu. É daquelas músicas para dançar junto, trocando muito carinho e para curtir bons momentos a dois”, diz Cacá.

Composta pelo cantor em parceria com Diego Limeres, “Chega Pra Cá” é a quarta música de seu novo EP, que promete um lançamento a cada mês até o final do ano. Seus últimos lançamentos foram “Vai Ficar Tudo Bem”, “É Amor” e ”Redescobrir o Amor”. “A expectativa é sempre a melhor possível. A cada lançamento pretendo surpreender o público”, conclui.

Para assistir “Chega Prá Cá” acesse: https://www.youtube.com/watch?v=Dli3prLmz_8

Chega pra cá

Composição: Cacá Baskervile / Diego Limeres

Que lua louca nesse céu azul profundo

E as estrelas clareando nosso mundo

E a magia no ar, você, a praia e o mar

Já sei onde vai dar

A lua desce iluminando o seu rosto

Você na areia revirando o seu corpo

Mas que vontade que dá

O clima certo pra amar você

Já sei onde vai dar

Então, chega pra cá

Sem medo de amar

E esse caminho eu já sei onde vai dar

Loucura de amor

Serei o seu cobertor

A lua é o nosso farol

Abrindo caminho

Pra chegar o sol

Amor deitado na areia

Menina vem ser minha sereia

Me leva contigo

Pro mar infinito

Vamos mergulhar

Sobre Cacá Baskerville: Cantor e compositor santista, Caca Baskerville é uma das vozes mais conhecidas dos palcos e casas noturnas da região. O cantor trocou os benefícios da estabilidade profissional como engenheiro pela vontade de fazer e viver da música.

Aos quinze anos, começou a tocar violão e fez aulas particulares com o músico e maestro Enoch Gomes. Estudou técnica vocal com a professora e pianista Maria Cecília, e, depois entrou para a escola VOICE, onde se formou nos cursos de harmonia, improvisação, arranjo, composição e técnica vocal com o professor Paulo Brito e Edu Berton. Em 2017, o cantor lançou seu primeiro EP “Deixa Eu Sonhar”, que transita pelo pop romântico com pitadas de reggae e rock.

Neste trabalho, todas as composições são assinadas por ele e retratam a paixão e todas as fases do amor. Em 2018, lançou cinco músicas autorais gravadas ao vivo em um show em Santos (SP) e o single “Sente Calor”, com pegada pop latino e reggaeton.

A faixa contou com produção musical de Cabrera, que já trabalhou com grandes artistas do cenário musical como a dupla Simone & Simaria, Claudia Leite, Gusttavo Lima, entre outros, Já em 20219, lançou três músicas inéditas e no início de 2020 mais uma música com produção de Jeff Pina, que já produziu Anavitória, Tiago Iorc, entre outros.

Para 2021, Cacá Baskerville se prepara para lançar mais seis músicas inéditas e um EP com faixas, todas com produção de Santiago Ferraz.