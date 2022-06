Cabíria Festival Audiovisual abre inscrições para workshop

Um dos destaques da programação é o workshop de Produção e Distribuição, que será realizado em parceria com a Elo Company e o Telecine

Estão abertas as inscrições para as atividades do Cabíria Festival Audiovisual, que vai de 27 a 30 de julho no Centro Cultural São Paulo (CCSP), em São Paulo, e se estende online até 3 de agosto para todo o Brasil. São elas: workshop, oficina e estudos de caso. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até dia 15 de julho através do link https://linktr.ee/cabiria.

Um dos destaques da programação é o workshop de Produção e Distribuição, que será realizado em parceria com a Elo Company e o Telecine, no dia 29 de julho, das 14h às 17h, no CCSP. A atividade é oferecida pelo Prêmio Selo ELAS Cabíria Telecine 2022 e tem foco em criadores e roteiristas. Trata-se de uma imersão em todo o funcionamento do mercado audiovisual brasileiro de produção de filmes. Dividido em três blocos, será ministrado por Paula Garcia, Head de Produção da Elo Company; Barbara Sturm, Diretora de Conteúdo da Elo Company, criadora e coordenadora do Selo ELAS; e Gabriel Cohen, executivo do time de Aquisição e Coproduções Nacionais do Telecine.

Esta edição do festival oferece ainda dois estudos de caso que acontecem presencialmente também no CCSP sempre a partir das 14h. No dia 28/07, em parceria com a Globo, a autora e roteirista Cleissa Regina Martins, analisará a trajetória do projeto original do especial “Juntos a Magia Acontece”. O primeiro episódio (TV Globo, 2019) foi vencedor do Leão de Ouro, em Cannes 2021, e do prêmio El Ojo de Iberoamerica 2021; e o segundo episódio está indicado a “Melhor Roteiro Original” no Prêmio ABRA 2022. No dia 30/07, a atividade se volta para a série de ficção “Manhãs de Setembro” sob o olhar da roteirista Alice Marcone, que abordará o processo de desenvolvimento do produto, conceitos teóricos e questões relacionadas à ética da representatividade.

Marcando sua presença também virtualmente, o Cabíria Festival Audiovisual apresenta a Oficina Crítica Cinematográfica com a documentarista, roteirista, curadora e jornalista Flávia Guerra. O encontro acontece via zoom nos dias 19 e 21 de julho – antecedendo, portanto, o festival – das 17h às 19h. A oficina propõe apresentar os principais conceitos, elementos e referências para a análise de uma obra audiovisual sob a perspectiva da crítica especializada.

O FESTIVAL

O Cabíria Festival Audiovisual é uma expansão do Cabíria Prêmio de Roteiro, que desde 2015 premia roteiros escritos e protagonizados por autoras autoidentificadas mulheres, visando contribuir para sua maior representatividade nas telas e atrás das câmeras. Em seis edições (2016-2021), o prêmio recebeu inscrições de cerca de mil roteiros e premiou 68.

O festival impulsiona conteúdos realizados por mulheres e busca agregar expressões, identidades de gênero diversas e comunidades LGBTQIAPN+. Rumo a sua 4ª Edição, entre 27 de julho a 03 de agosto, desde 2019, mobiliza uma rede de cineastas, storytellers e produtores de conteúdos promovendo um grande encontro entre público, cadeia produtiva e realizadores para a maior representatividade e diversidade no audiovisual. Em sua programação articula Mostra de Filmes, encontros profissionais e de formação, premiação e laboratório de roteiros.

O festival conta com o patrocínio da SPCine, parceria da Embaixada da França, Goethe Institut Rio de Janeiro, Projeto Paradiso, Telecine, MUBI, e apoio do Cardume Curtas, Hysteria, Parafernalha, Webedia, Globo, Selo Elas, Elo Company, ABRA, Final Draft, Instituto Dona de Si, Serie Lab, FRAPA, Rota Festival, Embaúba Filmes, Canal Curta, Imprensa Mahon e Revista Piauí.

