Cabaré com Leonardo e Bruno & Marrone estreia com sucesso

Artistas iniciaram a nova temporada do projeto “Cabaré” em grande show no sul do país

Noite de estreia da nova versão do projeto Cabaré, leva o público à loucura. Na primeira apresentação da nova temporada, os protagonistas Leonardo, Bruno e Marrone levaram mais 8 mil pessoas ao delirio numa performance cheia de energia, alegria e romântica, na madrugada de ontem (09/01), na Maori Beach Club, em Xangri-lá (RS). E para brindar este momento especial receberam a dupla Henrique & Juliano.



Por quase 2h30 de show , o trio desfilou hits de suas carreiras e clássicos da música sertaneja como “Ainda Ontem Chorei De Saudade”, “Evidências”, “Cabecinha No Ombro”, “Fuscão Preto/Pinga Ne mim”, “Eu Não Sou Cachorro Não”, “Garçom/Dama De Vermelho”, “Não Aprendi Dizer Adeus”, “Dormi Na Praça”, “Talismã”, “Boate Azul”, “Choram As Rosas”, entre outros, emocionaram aos fãs, que também cantaram e dançaram do começo ao fim.



Leonardo, Bruno & Marrone realizaram um espetáculo divertido e intimista, conduzido e interligado principalmente pela tradicional resenha descontraída e cheia de risadas entre amigos. Esta é primeira vez que os três se encontram no palco para uma turnê que poderá ser vista nas principais casas de espetáculo do Brasil em 2022.

Foto|Eduardo Defferrari

Foto|Eduardo Defferrari

Foto|Eduardo Defferrari

Os artistas não pouparão esforços para protagonizarem um show perfeito e seguindo a linha musical que faz a felicidade dos seus fãs, que sempre demonstram o carinho durante todos os anos de carreira.



“Estou muito feliz com a parceria com meus amigos Bruno & Marrone!! O Cabaré foi criado para cantar com amigos e encantar o público com a magia de um megashow. Estou extremamente contente em ter a Opus Entretenimento como parceira nesse projeto e ansioso para percorrer todo o Brasil. Já fizemos vários ensaios juntos e a nossa química é espetacular. Podem ter certeza que levaremos um espetáculo que fará todo mundo se divertir, cantar e dançar muito”, declarou Leonardo.



Bruno & Marrone animados comentam: “Há 36 anos estávamos frente a frente com o Leonardo para nos apresentar. Hoje, estamos aqui prontos para mais um marco em nossa carreira, o projeto Cabaré, juntamente com ele que foi o responsável pelo nosso encontro na música. Vamos fazer o nosso melhor porque o público merece isso, e nós somos gratos por estes momentos.”