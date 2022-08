Bryce Dallas diz ter recebido ‘muito menos’ que Chris Pratt em ‘Jurassic World’

Ator faturou cerca de R$ 50 milhões com trilogia, que estreou em 2015

A atriz Bryce Dallas, 41, revelou que a diferença salarial com Chris Pratt, 43, na trilogia “Jurassic World” é maior do que o reportado no ano de 2018. Na época, a imprensa internacional divulgou que ela teria recebido US$ 2 milhões, cerca de R$ 10 milhões, a menos do que o ator.

“As notícias eram tão interessantes, porque eu ganhei muito menos do que falaram. Quando comecei a negociar para ‘Jurassic World’, em 2014, era um outro mundo. Eu estava em desvantagem. Infelizmente, você precisa assinar para os três filmes, então nosso acordo estava definido”, afirmou ao Insider.

“Chris e eu discutíamos sobre isso sempre que havia uma oportunidade para mexer em ofertas que ainda não haviam sido negociadas. Ele me disse: ‘Vocês não precisa fazer nada. Eu vou fazer toda a negociação. Nós vamos receber o mesmo, e você não precisa pensar sobre isso'”, completou ela. O ator faturou US$ 10 milhões com os filmes, cerca de R$ 50,8 milhões.

“E eu o amo muito por fazer isso. Eu realmente gosto, porque fui paga mais por esse tipo de coisa do que pelo filme”, completou a artista. O primeiro longa-metragem estreou no ano de 2015 e faturou mais de US$ 1,6 bilhão ao redor do mundo, o que equivale a cerca de R$ 8,1 bilhões na cotação atual.