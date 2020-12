Bruno Martini lança remix oficial de “911”, de Lady Gaga

PUBLICIDADE

O DJ e produtor Bruno Martini é o responsável pelo remix oficial de “911”, faixa de “Chromatica”, recente álbum da estrela Lady Gaga. A nova versão da música, que foi aprovada pela própria cantora, já está disponível nas plataformas digitais. Ouça e baixe aqui.

Bruno Martini comenta sobre o lançamento: “Fiquei muito feliz com o convite, que veio através da minha gravadora, a Universal Music, que é a mesma da Lady Gaga. Foi uma oportunidade incrível! A Gaga é uma das maiores artistas do planeta e eu sou muito fã do trabalho dela. Fazer um remix de uma música dela foi muito desafiador, porque é mexer em um trabalho muito grande. A Gaga tem uma forte influência da música eletrônica em suas músicas. E fico muito feliz em levar um pouco do Brasil para o mundo, mais uma vez, e mal posso esperar para tocá-la nas pistas”.

Bruno Martini é o primeiro e único artista brasileiro a ter um remix aprovado por Lady Gaga. Além dele, “911” também ganhou remixes do duo musical de Nova Iorque Sofi Tukker e do britânico Weiss.

O remix de “911” já está como último lançamento na página de Lady Gaga, que já divulgou em suas redes.

Ele participa desse projeto enquanto prepara paralelamente o lançamento de seu álbum de estreia. O primeiro single, “Bend The Knee”, com a participação de Iza e Timbaland, já está disponível nas plataformas digitais e hoje possui 3.5 milhões de streams só no Spotify. O clipe oficial da faixa, que está disponível no YouTube, conta hoje com 2.5 milhões de views. Assista aqui: https://youtu.be/9UPGGgKoir8

Bruno Martini já lançou mais de 30 singles e é dono de inúmeros hits, tanto em português quanto em inglês, entre os quais se destacam “Sun Goes Down” (feat Isadora), “Never Let Me Go” (ao lado de Zeeba), “Living On The Outside”, entre outros. Sua faixa de estreia, “Hear me Now”, com o DJ Alok e os vocais de Zeeba, se tornou a faixa feita por brasileiros mais ouvida nos serviços de streaming em toda a história. Em sua trajetória, Bruno acumula hoje mais de 1 Bilhão de streams totais.

Entre as dezenas de singles de sucesso está a ensolarada “Sun Goes Down” (feat Isadora), que tem hoje mais de 70 milhões de streams no Spotify e mais de 25 milhões de views de seu clipe, e “Never Let Me Go”, também ao lado de Alok e Zeeba, que soma atualmente mais de 154 milhões de plays no Spotify e possui mais de 62 milhões de visualizações de seu videoclipe.

Hoje com 28 anos, Bruno é hoje um dos grandes nomes da música eletrônica, além de seguir conquistando milhares de fãs mundialmente. Com apresentações marcantes nos maiores festivais do mundo, como o Rock in Rio, o Tomorrowland e o EDC Las Vegas, o artista é uma das principais referências do cenário musical brasileiro.

Com toda essa bagagem, o destino colocou Bruno Martini no caminho do famoso e celebrado produtor Timbaland. O norte-americano, que assinou obras com Justin Timberlake, Katy Perry e Madonna (para citar apenas alguns), se encantou por “Living on the Outside”, canção de Bruno, e o convidou para produzirem juntos em Los Angeles. O trabalho, que deveria durar um dia e resultar em uma canção, acabou se estendendo e Bruno retornou ao Brasil 10 dias depois, com oito canções.

Bruno Martini cresceu numa atmosfera musical. Seu pai, Gino, é um dos integrantes da banda Double You. Por influência do ambiente sonoro, ele começou a tocar violão aos oito anos, formou uma banda de rock no colégio e depois a College 11, junto à parceira de longa data, Mayra, banda que encantou a Disney. O projeto virou seriado e Bruno desenvolveu novas nuances como artista. Na trajetória precoce, sentiu que faltava dar vida à própria voz e lançou carreira solo.

Com formação clássica, o habilidoso produtor Bruno Martini tem o rock n’ roll em suas veias e a música eletrônica em sua alma e funde instrumentalismo bruto com uma produção primorosa para criar um som híbrido sem paralelos. Melodias ensolaradas, combinadas com vocais surpreendentes, letras cheias de significado e ritmos prontos para a pista de dança, culminando em música que é profunda, evocativa e que preenche a alma.