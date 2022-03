Bruna Marquezine fala de suposta briga com Anitta

No bate-papo com o ‘Poddelas’ a atriz abriu o jogo sobre a situação polêmica que envolveu ela e a cantora, mas que já foi resolvida

Nesta última quinta-feira (24) Bruna Marquezine foi convidada para participar do podcast ‘Poddelas’, apresentado por Tatá Estaniecki e Boo Unzueta. Durante o bate-papo, a atriz global revelou uma controvérsia envolvendo ela e a cantora Anitta. O ressentimento teria nascido devido a Anitta ter ficado com Neymar logo depois do craque e Marquezine terem terminado o namoro, em 2019.

“A gente nunca brigou, mas rolou uma questão. Eu fiquei magoada, tá claro, não tem por que falar que não foi nada, eu fiquei chateada e viram. Mas não tenho mais argumentos para sustentar isso. Naquele momento pode ter feito sentido, mas depois que as coisas se resolveram, por que ainda existe?”, explicou a atriz.

Bruna ainda comentou que nasceu uma amizade entre ela e Anitta: “Ela fala ‘A gente tava pronta para essa amizade, aconteceu na hora certa. A amizade de milhões!” disse a global citando a artista. As duas se aproximaram no início de 2022. A dupla foi vista junta nos blocos de carnaval da cantora e até viajaram juntas a Paris.