Bruna Marquezine entra para elenco de filme da DC

A produção tem estreia prevista para 2023, segundo o site The Wrap

A atriz foi selecionada para o elenco do filme “Besouro Azul” que faz parte das futuras produções do universo DC. Além de Marquezine, também já estão confirmados Belissa Escobedo ( Abracadaba 2) e Harvey Guillén ( Reacher ). O ator Solo Maridueña ( Cobra Kai ) será o protagonista do longa.

Bruna vai viver a protagonista feminina Penny, Angel Manuel Soto entra para dirigir o filme com roteiro do mexicano Gareth Dunnet-Alconer, que fez o remake de Scarface o Miss Bala.