Brindes corporativos: 4 formas criativas de presentear a equipe no fim do ano

PUBLICIDADE

Em meio à pandemia, com muitas empresas aderindo ao home office, os brindes de final de ano da empresa se tornam ainda mais importantes, pois são uma forma de reconhecer o trabalho da equipe e aproximar os funcionários e a gestão. Além de ser uma excelente forma de divulgação da marca, os brindes demonstram também o quanto a empresa reconhece e valoriza os laços construídos com os colaboradores e clientes.

Nesse sentido, se torna um desafio pensar em formas criativas de presentear a equipe e clientes, priorizando o custo benefício. Por isso, empresas como a Remembear têm ganhado espaço no mercado, por desenvolver gifts personalizados que carregam sentimento e significado. “O brinde personalizado é muito mais que apenas um presente, mas também uma forma de se posicionar como marca. Por meio da escolha certa do tipo de mimo a ser ofertado, a empresa se torna útil de forma imediata e gratuita ao seu público”, explica Fabiani Christine, proprietária da Remembear.

Para escolher a forma certa de presentear o público e os funcionários, é importante que, antes, seja feito um estudo da marca, da identidade visual, do tipo de serviço que a empresa oferece. Conhecer bem o perfil da equipe também é primordial no processo para definir o que funciona melhor como presente para funcionários.”Eu sempre busco conversar com alguém da empresa para entender qual é o ramo e o que ela faz, o que as pessoas ali gostam, porque acho legal que o brinde tenha elementos que conversem com a essência da marca. Depois de analisar as cores da identidade visual eu crio uma linha de brindes totalmente exclusiva e útil”, conta Fabiani.

Inspirações para presentear

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de ter um significado e ser útil, os brindes precisam ser criativos. Sair dos mimos comuns como caneca e bloco de notas, é uma forma de surpreender a equipe e fazê-los mais especiais. “É importante que o brinde seja marcante, toda vez que a pessoa olhar para o presente lembrar da empresa. Assim a marca se fortalece”, opina Fabiani.

Despertar os sentidos é uma boa tática para que o mimo seja marcante. Confira algumas opções criativas de presentes úteis, diferentes e que aguçam o paladar, olfato e visão.

Velas

“Eu gosto muito de vela aromática, porque é um presente que desperta o olfato. A pessoa que recebe cria uma memória olfativa relacionando a empresa e as experiências que teve com ela ao cheiro da vela”, revela Fabiani.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Existem incontáveis opções de cor, cheiro, formato e embalagem para enviar uma vela aromática aos clientes e funcionários. Alguns aromas, inclusive, podem despertar sensações em quem recebe o presente, como relaxamento, frescor, alegria. Além de tudo isso, é um ótimo item de decoração.

Latas personalizadas

“Desenvolvi uma linha de latas de vários tamanhos. Elas podem ser recheadas com algo em que a pessoa que vai receber gosta, como cookies, balas, chocolate. Mexer com sabores marca o subconsciente, por exemplo, uma lata com a logo da empresa estampada e cheia de balas, toda vez que a pessoa for chupar uma dessas balinhas ela vai sentir a vida mais doce porque ela recebeu aquela gentileza da empresa”, destaca Fabiani.

Espumante e chocolate

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um kit com espumante e chocolate é outro presente que desperta o paladar de quem recebe, criando memórias afetivas. O mini espumante é um brinde sofisticado, sendo indicado para empresas que querem transmitir esse conceito, além disso, é um brinde que tem tudo a ver com fim de ano, natal e reveillon.

Plantas

Mudas de plantas e flores são mimos sustentáveis, úteis, que dão vida a qualquer local. A escolha da espécie pode ser feita de acordo com a essência da empresa ou da estação do ano, por exemplo, no fim do ano pode-se dar para os funcionários plantas que gostam de sol e que são fáceis de cultivar no verão. Alecrim, gardênias, clúsia e manjericão são boas opções para a estação mais quente do ano.

Encomendas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Remembear está recebendo encomendas para brindes corporativos de fim de ano. O prazo para entrega dos produtos é de até 7 dias úteis. Para conferir melhor o trabalho da empresa, acesse o instagram @remembearbrasil ou o site https://remembear.com.br/. Para encomendas, ligue (61) 3364.3012 ou mande mensagem pelo WhatsApp (61) 99330-6613 | 99972-1203.