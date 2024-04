Bridgerton, hit da Netflix, é aposta da Bauducco para se modernizar

FERNANDA BRIGATTI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Bauducco quer se modernizar e se tornar mais relevante culturalmente, especialmente entre os consumidores mais jovens. Dentro dessa estratégia, começa a colocar no mercado uma linha inspirada pela série Bridgerton, exibida pela Netflix, que estreia em 16 de maio a primeira parte de sua terceira temporada.

O biscoito com chocolate ao leite (Choco Biscuit) ganhou um ícone criado para a parceira, uma coroa mixada ao B que simboliza a marca de alimentos. A caixa tem arabescos dourados, a abelha associada aos livros que inspiram a série e a assinatura da Shondaland, produtora da escritora Shonda Rhimes, que assina outros sucessos do streaming como Grey’s Anatomy.

A empresa não divulga o quanto gastou na colaboração, mas, segundo André Britto, diretor de marketing da Bauducco, é o maior investimento feito pela empresa em uma ação desse tipo e a principal aposta para a categoria de biscoitos.

Essa é a primeira campanha da marca em todos os seus tamos de atuação –ecommerce, lojas próprias e varejo.

A caixa com o biscoito da série estará nos pontos de venda do varejo tradicional. Nas 160 Casas Bauducco, estarão à venda caixas de Palmier (biscoito de massa folhada) com chocolate rubi e o muffin de frutas vermelhas. Esse último será vendido em duas apresentações, uma caixa individual e outra com três unidades.

As embalagens também fazem alusão à série ambientada no período da regência no Reino Unido. Estão na caixa os arabescos em dourado e a abelha. “São produtos pensados para o fã da série presentear e ser presenteado”, diz Britto.

A Casa Bauducco da avenida Paulista, em São Paulo, terá decoração inspirada na série, com espaços instagramáveis, e a projeção de fotos em uma tela voltada para a via. As outras unidades da casa também terão decoração inspirada no seriado.

Nas cafeterias, o cardápio também terá opções temáticas que serão vendidas durante os meses de estreia da série, como bebidas com geleia de frutas vermelhas (os “bauduccinos”) e fatias de panetone ou chocotone com o biscoito com o emblema da parceria.

A terceira temporada da série será exibida em duas partes. A primeira estreia no dia 16, e a segunda, em 13 de junho.

Em suas redes sociais, a Bauducco já começou a falar da parceria, mas a divulgação deve ser intensificada a partir do dia 2 e na semana que antecede a estreia da nova temporada.

André Britto, do marketing da empresa de alimentos, diz que o movimento –que a Bauducco tem chamado de contemporização– é mais motivado pela possibilidade de conexão com os consumidores e com os fãs da série do que pela necessidade de abrir mercado.

A ação com Bridgerton inclui também o sorteio de uma viagem com acompanhante para Londres entre aqueles que comparem produtos da parceria entre os dias 2 de maio e 3 de julho.

Antes da parceria com a Netflix, que selecionou 16 marcas em todo o mundo, três delas no Brasil, para trabalhar licenciados da série, a Bauducco já tinha anunciado a tenista Bia Haddad como sua embaixadora e patrocinou o Black Dragons, grupo brasileiro de esports.

Segundo Britto, ainda neste ano a companhia terá outra parceria para produto –outra “collab”. “A Bauducco é uma marca ativa e sem rejeição.”

O seriado inspirado nas obras da escritora Julia Quinn conta as aventuras (e romances) dos integrantes da família Bridgerton. A duas primeiras temporadas da série, exibidas em 2020 e 2022, bateram recordes de exibição na plataforma de streaming.