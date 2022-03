Bridgerton: 2° temporada vem com o desafio da troca de protagonismo

A produção chamou atenção desde sua primeira temporada, lançada em dezembro de 2020, pelos seus figurinos de época, sua trilha sonora adaptada e histórias repletas de romance e drama

Por Maria Paula Meira

Agência de Notícias do CEUB/ Jornal de Brasília

Estreou, na última sexta-feira (24), a tão esperada segunda temporada da série de sucesso da Netflix, Bridgerton. Baseada na saga de livros homônima da autora Julia Quinn, a série aborda a história de uma família da alta sociedade londrina do século 19. A produção chamou atenção desde sua primeira temporada, lançada em dezembro de 2020, pelos seus figurinos de época, sua trilha sonora adaptada e histórias repletas de romance e drama.

Em sua versão literária, cada livro da saga se concentra na história de um dos oito irmãos da família Bridgerton, com isso, nesta nova fase deixamos de lado o protagonismo do romance entre Daphne (Phoebe Dynevor) e o Duque Simon Basset (Regé-Jan Page), abordado na primeira temporada, para focar na história de Anthony (Jonathan Bailey), primogênito da família.

Após uma desilusão amorosa, Anthony entra nesta nova fase da série determinado a se casar, não por amor, como o próprio deixa bem claro em diversos momentos, mas sim para que possa cumprir seu dever para com a sua família. É neste contexto que o mais velho dos Bridgerton conhece as irmãs Sharma, recém chegadas da Índia. Enquanto o rapaz decide se casar com a caçula, Edwina (Charithra Chandran), acaba tendo a irmã dela, Kate (Simone Ashley), como um obstáculo para essa união.

A relação entre Anthony e Kate como foco principal da trama se dá em uma narrativa mais lenta se comparada com a primeira temporada, o que não afeta a química entre os personagens, que se faz presente em todos os momentos de tela que compartilham.

Foto|Divulgação|Netflix

Roteiro

O casal torna-se cativante por ser formado por personagens bem estruturados e desenvolvidos, com questões para além do romance entre os dois. Ambos possuem problemas atrelados ao passado e ao luto, tornando-os pessoas reclusas que quase sempre colocam suas necessidades em segundo plano em função do que julgam melhor para a família.

Porém, enquanto o Visconde Bridgerton tem seus traumas explicados e trabalhados ao decorrer dos episódios, o mesmo não pode ser dito de Kate. Fica claro durante a narrativa que as marcas que o passado da personagem deixou, a afetam, entretanto, falta uma maior abordagem da origem e do desenvolvimento dessa história.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao longo da temporada, vemos o esforço do protagonista em manter a decisão de casar-se com Edwina e como o roteiro nos passa a ideia de que eles teriam um casamento harmonioso, apesar de não haver amor mútuo, devido ao fato de que ambos possuem personalidades distintas, mas que parecem se complementar em certo ponto. Enquanto que, grande parte dos conflitos dos personagens principais surgem de suas semelhanças.

Bailey e Ashley, entregam em suas atuações, personagens que demonstram o peso de assumir a responsabilidade de suas famílias. De todo modo, fica claro, tanto para o público quanto para os personagens, que Anthony e Kate nada mais são do que o reflexo um do outro.

Enquanto a construção do casal parece se dar de forma calma e cuidadosa, o roteiro parece pecar nas histórias que não se concentram neste romance. O enredo dos personagens secundários, em especial dos outros irmãos Bridgerton, se dá de maneira rasa, o que de todo modo ainda não compromete a produção, que parece ter voltado com a mesma face dramática e envolvente, porém de forma mais madura.

Contudo, vale ressaltar o destaque dos diálogos entre Anthony e sua mãe, Violet (Ruth Gemmell), que se mostram essenciais para o desfecho da temporada, e a construção da trajetória de Penelope Featherington (Nicola Coughlan), revelada ao público como misteriosa Lady Whistledown no fim da temporada anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Figurino e trilha sonora

Quando se trata de produções de época, não podemos desconsiderar tópicos como figurino e trilha sonora, elementos que contribuem para a imersão do espectador na estética da época. No caso de Bridgerton, a narrativa traz um estilo com um toque moderno, com uma estética bastante colorida e acessórios luxuosos, o que chama a atenção do público, enquanto respeita os vestidos de corte reto da época.

Tal como na primeira temporada, a trilha da série é composta de diversas músicas conhecidas, como Material Girl (Madonna), Wrecking Ball (Miley Cyrus) e Diamonds (Rihanna), em forma instrumental. Abordagem que dá familiaridade ao público, deixando as cenas de dança ainda mais envolventes.

Foto|Divulgação|Netflix

Mudança de protagonistas

Ter cada temporada com um foco distinto pode parecer incerto, entretanto o fato de termos familiaridade com os personagens pode contribuir para que o impacto não seja tão forte para os espectadores.

De todo modo, mesmo em sua troca de fases, a série não deixa de lado seus elementos mais envolventes: bailes grandiosos, cenas emocionantes e histórias de romance bem conduzidas. A passagem do protagonismo da vez nos mostra que a produção é capaz de se desenvolver e amadurecer sem abandonar o que fez com que o público se encantasse por ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha Técnica:

Criação: Chris Van Dusen

Elenco: Jonathan Bailey, Simone Ashley, Phoebe Dynevor, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Charithra Chandran

Gênero: Drama / Romance

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação Indicativa: 16 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Origem: EUA

Distribuição: Netflix

Produtor(es) executivo(s): Shonda Rhimes, Betsy Beers, Chris Van Dusen, Julie Anne Robinson

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira