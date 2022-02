Brasilienses Lua Alcantara e Gabriel Sampaio prometem causar no De Férias Com O  Ex: Caribe! 

Nesta quinta-feira, 03 de fevereiro, vai ao ar pela primeira vez o quarto episódio da edição bilíngue do De Férias Com o Ex: Caribe, um dos realities campeões de audiência da MTV e do Paramount+

Desta vez gravado em Cartagena, na Colômbia. No elenco dessa mistura caribenha, dois participantes estão representando Brasília: Lua Alcantara (@aluaalcantara) e Gabriel Sampaio (@ogabsampaio). Eles prometem esquentar o reality com muito babado, treta e pegação.

Lua é um dos destaques do elenco desta edição e, diferente de alguns outros participantes do programa que já tinham grande influência no mundo digital, a brasiliense é totalmente low profile, na linguagem dos amantes das redes sociais. Lua Alcantara é muito discreta e diz ter caído no programa de paraquedas. A exposição não fazia parte da vida da psicóloga, e hoje tenta conciliar a vida profissional, pessoal e o reconhecimento após a participação no reality.

Lua diz ter se soltado bastante no programa e promete provocar entretenimento aos amantes do De Férias com o Ex. Segundo ela, foi “a experiência mais louca e intensa da vida”. “Aproveitei o convite para me propor a experimentar a minha sexualidade com liberdade total pela primeira vez. Que desafio! Tentei jogar fora o pudor e os padrões sociais pra me tacar de cabeça no rolê… acho que consegui!”, completou Lua.

Gabriel Sampaio também se destaca nesta edição provocando burburinho e suspiros entre os participantes, principalmente com o elenco feminino. Modelo e professor de Educação Física, ele se apresentou como uma pessoa amorosa. “Tenho cara de mal, mas sou um amor de rapaz. Sempre quis viver algo diferente assim, fiquei super animado em saber como é um reality”, disse na apresentação.

Sobre o programa:

De Férias Com o Ex: Caribe é uma produção da MTV realizada pelo VIS, uma divisão da ViacomCBS, em parceria com a FoxTeleColombia e Floresta Produções, e conta com patrocínio de Luftafem e Subway.

Como assistir? Toda quinta-feira, à meia-noite, no Paramount+ e, às 21h, na MTV.