Brasil Center Shopping abre as portas com muita festa

Neste sábado (05/12), Valparaíso estará em festa. O Brasil Center Shopping abre oficialmente suas portas e quer comemorar junto à população. Para isto, o fim de semana será recheado de atrações gratuitas para todos os públicos. Tem teatro, música, show de mágica, DJ, além de sorteios e muitas promoções. O destaque fica para a presença de Naiara Azevedo, a musa do sertanejo dona do hit “50 reais”.

O Brasil Center Shopping conta com mais de mil lojas, incluindo grandes redes varejistas, academia Smart Fit, salas de cinemas, praça de alimentação com opções para todos os gostos, amplo estacionamento e com pista de fácil acesso ao shopping. O cinema, de alto padrão, da rede Multicine conta com os principais lançamentos nacionais e internacionais.

Confira a programação de inauguração:

Dia 05/12/2020

10h – Solenidade de Inauguração

10h30 às 12h – Presença VIP da Naiara Azevedo

14h30 – Apresentação do Musical de Natal com a Turma do Noel

16h30 – Apresentação teatral O Mistério do Natal. com a Cia Fábula

18h30 – Happy hour com o cantor Ruan

– Durante todo o dia apresentação do DJ Handerson Oliveira e promoções imperdíveis das nossas lojas

Dia 06/12/2020

12h30 às 15h – Almoço com Música com Luciano Augusto

16h – Super Show de Mágicas com o Tio André

– Durante todo o dia apresentação do DJ Japa e promoções imperdíveis das nossas lojas

Brasil Center Shopping

Inauguração: 5 de dezembro

Endereço: BR 040 Av. Marginal – Parque Esplanada III – Valparaíso de Goiás

Horário de funcionamento (lojas e praça de alimentação): segunda a sábado de 12 às 22h/ domingos e feriados das 12 às 20h

Siga no Instagram: @brasil_centershopping

Programação de cinema: https://www.multicinecinemas.com.br/programacao/414-brasil-center-shopping.html