Brahma leva programação especial de carnaval para o público escolher o melhor desfile de todos os tempos

Quando pensamos em Carnaval o que vem à cabeça são os tradicionais desfiles das Escolas de Samba. Mas esse ano, pela primeira vez desde 1932, as escolas não vão competir na avenida. Por isso, a Brahma, conhecida por seus históricos camarotes durante a folia, não deixa o samba morrer e se une à Globo para levar para a casa das pessoas as apresentações históricas das principais escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo, no “Desfile Nº1 Brahma”. E, ao contrário do que acontece tradicionalmente a cada ano, não serão os jurados quem definirão as melhores apresentações. O público se torna o protagonista ao escolher quais escolas serão consagradas a grandes campeãs, sendo uma de cada estado.

A transmissão na TV Globo acontece nas madrugadas de sábado (13), após o Altas Horas e de domingo (14), após o Big Brother Brasil. O programa vai reunir os melhores momentos de 28 desfiles que marcaram a história da maior festa popular do mundo. Serão apresentados 14 desfiles neste sábado de Carnaval e 14 no domingo, em uma homenagem às agremiações que fazem parte da cultura e do coração dos brasileiros.

A escolha dos sambas foi feita por curadores especializados, com apoio das Ligas do Rio e de São Paulo e das próprias escolas de samba. E o público poderá eleger os melhores desfiles de todos os tempos, um de cada estado, através de uma votação no GSHOW. O resultado será anunciado ao final da transmissão de domingo, uma competição simbólica onde o maior vencedor é o samba brasileiro. A apresentação do especial será do ator Ailton Graça e do carnavalesco Milton Cunha. A atração tem direção geral de L.P. Simonetti e direção de gênero de Boninho.

“A Brahma e o carnaval são inseparáveis. A cervejaria engarrafou seu primeiro chope por causa do carnaval. A primeira fábrica da cervejaria era na Sapucaí. Por isso, para estimular as pessoas a ficarem em casa nesse carnaval, decidimos levar a programação do nosso famoso Camarote Brahma para a casa dos consumidores. Uma marca com uma trajetória dessas precisava ter um papel importante no resgate da alegria dessa festa logo no ano mais difícil da história do carnaval”, afirma Gustavo Castro, diretor de marketing de Brahma.

Assinada pela agência Africa, a iniciativa ainda contará com um filme estrelado por uma das mais notórias sambistas do país: Alcione. Ao lado do cantor e compositor Ferrugem, a artista canta um dos hinos do gênero musical: “Não deixe o samba morrer”.

Mas a programação não para por aí

Como em todo Camarote Brahma, não são só os desfiles que animam o público. Dentro do espaço, combinações únicas de grandes astros da música sempre agitam os convidados. Por isso, a partir do sábado (13), Brahma promove transmissões ao vivo com combinações únicas, de artistas que nunca cantaram juntos: Zeca Pagodinho com a dupla Zé Neto & Cristiano; Matheus e Kauan com Os Barões da Pisadinha. O local escolhido para as apresentações é nada menos do que o Sambódromo do Anhembi, um dos lugares mais emblemáticos do Carnaval.

A transmissão acontece no Multishow e no canal do YouTube do Multishow e dos artistas, sábado, das 20h30 às 23h, e no domingo, das 14h às 17h. A apresentadora Sabrina Sato será responsável por comandar os shows diretamente do Sambódromo e interagir com o público em suas casas.

E já de olho no próximo carnaval, Brahma fecha o final de semana presenteando alguns consumidores com ingressos para o Camarote Nº1 da Sapucaí – 2022, ou assim que as apresentações forem liberadas pelo Governo do Estado. Detalhes do sorteio estão disponíveis nas redes oficiais da marca.

As ações fazem parte das iniciativas da Ambev para o Carnaval deste ano. Para entreter os consumidores dentro de casa, a companhia preparou mais de dez horas de diversão e folia. Tudo isso com as medidas de segurança e distanciamento que a atual situação pede.