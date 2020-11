Brahma e VillaMix se juntam à Endemol Shine Brasil e lançam segunda temporada de reality que busca novo nome da música sertaneja

PUBLICIDADE

A Cervejaria Brahma se juntou mais uma vez ao VillaMix, o maior festival de música sertaneja do Brasil, e à Endemol Shine Brasil, a maior produtora de conteúdo do mundo, para dar o seu próximo passo no universo do entretenimento: a segunda temporada do reality show “O Próximo Nº1 VillaMix”. E para isso, reuniu um time de estrelas na busca pelo próximo grande nome da música sertaneja no Brasil. Com início em 7 de novembro, o programa irá ao ar todos os sábados, ao vivo, às 20h, no canal do VillaMix no Youtube e no site de Brahma. O programa é uma iniciativa de VillaMix e Brahma, em parceria com Endemol Shine Brasil, Africa e Draftline.

A edição deste ano será apresentada por Mariana Rios e contará com presenças de Livia Andrade e Rafa Kalimann. Para liderar os candidatos na disputa, o programa terá a participação especial de nomes de peso do segmento musical: Luan Santana, Gusttavo Lima, Matheus e Kauan, Cesar Menotti & Fabiano e Lauana Prado. Vale lembrar que o reality é um formato original da Endemol Shine.

A temporada deste ano terá seis episódios, todos em formato híbrido – reality show com apresentações musicais ao vivo, como uma grande live. Cada um deles conta com a apresentação de cada artista convidado, enquanto o último terá a grande final, com a participação de todo o elenco. Em cada episódio, dois artistas ou duplas, disputarão a preferência do público para representar o seu artista na grande final e concorrer ao título de Próximo Nº1. Além das batalhas dos candidatos, os episódios serão recheados de apresentações musicais dos artistas e muita interação com o público através das redes sociais. Já no primeiro, Mariana Rios comandará a noite lado a lado com o convidado especial, Luan Santana, apresentando todos os detalhes sobre a nova edição e iniciando as batalhas dos candidatos do time do cantor.

Outra novidade nesta temporada, além da presença de equipes e do formato ao vivo, será o protagonismo do público. Nessa nova edição, os vencedores das batalhas serão escolhidos por votação popular. A votação acontecerá no site da marca e, além de escolher os melhores de cada episódio, o público irá concorrer a prêmios exclusivos durante toda a programação.

O reality de 2020 promete ainda mais duas novidades, além de Mariana Rios: Livia Andrade e Rafa Kalimann chegam para compor o elenco, conversar com a audiência e comandar a interação com os espectadores no dia das apresentações. Além disso, elas irão mostrar tudo que acontece por trás das câmeras no programa “Bastidores Próximo Nº1”, que irá ao ar todas as quintas, às 20h, no IGTV das apresentadoras. Serão diversos conteúdos exclusivos para as pessoas ficarem ainda mais próximas dos candidatos e de seus artistas favoritos.

Já na grande final, marcada para o dia 12 de dezembro, os músicos convidados trazem os vencedores de seus times para a batalha final em uma grande noite, cheia de emoção e muita música, para o público escolher quem será o Próximo Nº1 desta segunda temporada.

A experiência de associar o sertanejo com o entretenimento não é novidade para Brahma, parceira de longa data com esse gênero musical. Após inovar com o lançamento da versão nacional do formato “O Próximo Nº1 VillaMix” – da Endemol Shine, parte da maior produtora de conteúdo do mundo –, em 2019, a cervejaria logo se consolidou com o Circuito Brahma Live, com mais de 200 apresentações ao vivo dos maiores nomes do sertanejo para a casa dos pessoas, no maior projeto de live stream já feito por uma marca no mundo. Na sequência, encontrou mais uma maneira de proporcionar diversão diretamente para as pessoas, com uma iniciativa mais dinâmica e no meio digital, com o lançamento do Arena Brahma, um formato inédito transmitido diretamente no IGTV, apresentando as principais informações e acontecimentos do mundo sertanejo de uma forma inovadora, dinâmica e descontraída. Os projetos foram idealizados em parceria com a Africa.

“O desafio das marcas que desejam continuar relevantes na vida das pessoas é ir muito além dos seus produtos. Brahma vem usando o entretenimento como um pilar fundamental para manter a conexão com os consumidores, trazendo conteúdos e formatos originais que têm captando a atenção, gerando interesse e engajamento das pessoas. Ao invés de entrar no intervalo do programa que o consumidor quer assistir, qual o motivo para não produzir o conteúdo que ele quer assistir?”, diz Gustavo Castro, diretor de marketing de Brahma. “O sertanejo é o maior gênero musical do Brasil atualmente e tem se mostrado um terreno fértil para a produção de entretenimento. A primeira edição do reality, no ano passado, excedeu as nossas expectativas, tendo audiências comparáveis aos programas desse segmento da TV aberta no país. Nessa segunda temporada, estamos trazendo ainda mais novidades com um formato inédito ao vivo, mais participações musicais dos artistas convidados e mais protagonismo e interatividade para o público”, completa.

Baseada no formato original da Endemol Shine North America, Best Cover Ever a primeira edição do “O Próximo Nº1 VillaMix” recebeu inscrições de talentos de todas as regiões do país e teve mais de 100 milhões de views no YouTube, vencendo o prêmio Content Innovation Awards, em Cannes, França, na categoria Branded Content of The Year.

“Estou muito feliz e animada com esse projeto, pois ele me proporcionou a oportunidade de aliar duas das minhas paixões, a música e o meu lado como apresentadora. Mal posso esperar para iniciar as apresentações, principalmente por ter o Luan Santana como convidado no primeiro episódio e todo esse time estrelado de cantoras e cantores sertanejos”, revela Mariana Rios.