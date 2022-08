Brad Pitt descarta aposentadoria: ‘tenho de aprender a me expressar melhor’

Quando perguntado quais são seus planos para o futuro Pitt enfatizou que nunca foi o tipo de pessoa com planos de médio prazo

No tapete vermelho do lançamento de Trem Bala, Brad Pitt descartou a possibilidade de aposentadoria depois de assustar os fãs com a chance de não atuar mais nas telonas. O ator e produtor vencedor de dois Oscars, em entrevista ao Deadline Hollywood, declarou que tem de aprender a se expressar melhor, em referência às declarações que deu em julho desse ano e deram a entender uma possível aposentadoria do astro.

“Eu sei, eu realmente tenho que aprender a trabalhar melhor as minhas expressões. Não, eu estava apenas dizendo, você sabe, que eu já passei da meia idade e eu quero ser específico como eu gasto esses últimos projetos, sempre que puderem ser”, declarou o ator na noite de segunda, 1°.

Quando perguntado quais são seus planos para o futuro Pitt enfatizou que nunca foi o tipo de pessoa com planos de médio prazo, sempre manteve os olhos abertos para o que parece ser o próximo projeto certo para sua carreira.

Trem Bala estreia no Brasil em 5 de agosto. A trama gira em torno de cinco assassinos a bordo de um trem-bala, cada um com seu alvo. Porém, eles descobrem que existe uma conexão entre cada um. O filme é classificado como uma comédia com ar de suspense e se passa a bordo de um trem entre Tóquio e Kyoto. O longa é dirigido por David Leitch, que também assina sucessos como Deadpool e John Wick.

Estadão Conteúdo