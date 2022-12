Bonecão de Richarlison, da seleção, ‘emagrece’ e faz ‘harmonização facial’

Representação do atacante brasileiro havia virado meme por não ser tão parecido assim com o jogador

Tradicionais bonecos de Olinda (PE), os personagens com os rostos dos jogadores sempre marcaram presença nas Copas do Mundo. Porém, o que representava o atacante Richarlison havia virado meme por aparentar estar mais rechonchudo.

Para o jogo contra a Coreia, o bonecão passou por uma remodelagem com direito a “emagrecimento” e até uma “harmonização facial” para se assemelhar mais ao craque que tem dois gols no Mundial.

O gigante entrará em cena no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, local onde terá telão para a exibição da partida às 16h.

A primeira versão tinha dado as caras logo na estreia contra o Catar. Na ocasião, parece ter dado sorte, já que o Brasil venceu com dois gols do próprio camisa 9. De lá para cá, ele tem passado em branco.