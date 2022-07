‘Bom Dia, Verônica’: Netflix divulga trailer e data de estreia da 2ª temporada

A série nacional, que é baseada no romance homônimo de Ilana Casoy e Raphael Montes, receberá novos episódios no dia 3 de agosto

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 7, o trailer oficial da 2ª temporada de Bom Dia, Verônica e confirmou a estreia dos novos episódios para o dia 3 de agosto. Protagonizado por Tainá Müller no papel de Verônica, o seriado conta com novos nomes no elenco.

O ator Reynaldo Gianecchini faz sua estreia na plataforma de streaming como o missionário corrupto Matias. Camila Márdila, Klara Castanho e Pedro Nercessian também entram para a produção

Os novos episódios dão continuidade à investigação de Verônica, iniciada na primeira temporada. Após descobrir a existência de uma organização criminosa e ser dada como morta, ela fará o que for necessário para expor a verdade e voltar para sua família.

Bom Dia, Verônica é uma série nacional baseada no romance homônimo de Ilana Casoy e Raphael Montes.

Estadão Conteúdo.