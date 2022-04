Bianca Andrade e Fred anunciam separação: ‘Estamos em busca de paz’

Os dois publicaram um stories em seus perfis do Instagram com a foto do dia do nascimento do seu filho, Cris, atualmente com oito meses

A influenciadora Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, e o apresentador Bruno Carneiro, o Fred do canal Desimpedidos no YouTube, anunciaram nesta sexta-feira (22) que terminaram o relacionamento. Os dois publicaram um stories em seus perfis do Instagram com a foto do dia do nascimento do seu filho, Cris, atualmente com oito meses. Os dois ressaltaram aos seguidores que não houve traição por nenhuma das partes e pediram respeito, deixando claro que não farão mais nenhum esclarecimento sobre o término. "O que importa é a nossa verdade. Só estamos em busca de paz", escreveu Bianca. "Mesmo não sendo mais um casal, nós seguimos nos amando. O nosso amor me deu o melhor presente da minha vida, nosso filho Cris." "A decisão foi tomada há alguns dias por nós dois e obviamente que está doendo demais na nossa família, mas o término foi decidido por ambas as partes e de maneira totalmente pacífica e consciente", escreveu Fred. A ex-BBB anunciou que estava em um relacionamento com o youtuber em setembro de 2020. Na época, ela disse que eles já se conheciam há cinco anos mas, segundo ela, não se adequavam a um rótulo. Em dezembro do mesmo ano, o casal anunciou a gravidez. Em março deste ano, Bianca e Fred fizeram uma festa para comemoram os oito meses de Cris com o tema de "Os Incríveis". E, neste mês, o tema do "mêsversário" foi o festival Coachella, dos EUA, que a influenciadora foi assistir. Durante a viagem da ex-BBB alguns fãs do casal começaram a especular sobre uma possível crise no relacionamento.