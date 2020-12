Bianca Andrade anuncia gravidez do primeiro filho: ‘Cheios de motivo para comemorar’

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

A empresária e ex-BBB Bianca Andrade, 26, está grávida de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos. O anúncio foi feito pelas redes sociais dela, que lamentou o vazamento da informação antes do planejado.

“Sim, teremos um baby! Óbvio que gostaríamos de esperar os três meses para falar com segurança dessa vidinha que está por vir, mas infelizmente não respeitaram esse meu tempo. E tudo bem, não vou me abalar e bora seguir o baile, até porque estamos felizes para caramba e esse bebezinho já é mais amado que tudo.”

Bianca continuou: “Então em respeito e carinho às pessoas que nos acompanham e torcem tanto por nós, resolvemos nos antecipar nesse comunicado. Fiquem tranquilos porque estamos bem e cheios de motivos pra comemorar.”

Bianca teve um ano bastante movimentado, com destaque para sua participação no Big Brother Brasil 20 e para o lançamento de seu programa, Boca a Boca, no YouTube. Ela também passou por momentos complicados, com muitos julgamentos de internautas nas redes sociais e até com alguns conflitos internos.

“Eu saí de uma quarentena e entrei em outra, estava tentando entender tudo na minha cabeça. Eu tinha muitos projetos aqui fora [do confinamento do BBB] com a minha marca, eu tinha cinco lançamentos em cinco meses, e a gente teve que parar tudo [com a pandemia]. Nessa época eu fiquei muito perdida, muito confusa.”

Em entrevista à reportagem, Bianca afirmou que ficou “agoniada, péssima, desanimada na ocasião”. “Estava todo mundo na mesma, estava tudo parado. Chorei, chorei, chorei. Aí então eu sequei minhas lágrimas e no dia seguinte falei ‘preciso fazer alguma coisa’, aí comecei a inventar”, conta sobre o nascimento de seu programa.

Com informações da FolhaPress