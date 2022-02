Better Call Saul: última temporada ganha teaser com possível data de estreia

“Marque no seu calendário”, avisou o perfil da série Better Call Soul no Twitter ao divulgar o teaser da sexta e última temporada.

Fãs do spin-off de Breaking Bad aceitaram o desafio e tentaram decifrar onde está o dia e o mês de lançamento da temporada final de Better Call Soul. E não é que alguns encontraram a data misteriosa? #BetterCallSaul returns for its final season. Mark your calendar. pic.twitter.com/xX7Rsb3qmK — Better Call Saul (@BetterCallSaul) February 7, 2022