Benjamin Back chama Casagrande para SBT e cutuca Globo por demissão

O apresentador esportivo Benjamin Back, que comanda o programa “Arena SBT”, repercutiu a demissão de Walter Casagrande, que anunciou nesta quarta-feira (6) sua saída do quadro de comentaristas do Grupo Globo.

Nos comentários de uma postagem realizada por Casagrande no Instagram, Back cutucou a emissora carioca ao sugerir que, a partir de agora, o comentarista deve ser feliz.

“Venha ser feliz”, escreveu sucintamente o apresentador, naquilo que muitos interpretaram como uma alfinetada à Globo, enquanto outros suscitaram a possibilidade de um convite para integrar o time de funcionários do SBT, que tem aumentado o investimento no setor de esportes.

Essa, porém, não foi a primeira vez que Benjamin Back alfinetou a TV Globo. Em janeiro do ano passado, durante a final da Libertadores disputada entre Palmeiras e Santos, partida transmitida pelo SBT, o apresentador provocou a emissora carioca com uma cópia do Big Fone, telefone usado no reality show “BBB”.

Posteriormente, em entrevista ao canal “Bolívia Trailer Show”, do youtuber Bolívia, Benjamin Back não escondeu a satisfação por ter conseguido superar a audiência da Globo na ocasião -a empresa da família Marinho era detentora dos direitos de transmissão da Libertadores, mas perdeu para o SBT.

“Na hora que eu acabei e saí, vou te falar… Eu tive uma put* sensação”, falou sobre ter superado a Globo com a transmissão da final.

Também no ano passado, Benjamin Back criticou o narrador esportivo da Globo, Galvão Bueno, e não escondeu incômodo pelo fato de o locutor ter convidado o técnico do São Paulo, Rogério Ceni, para participar do “Bem, Amigos”, do SporTV, durante uma coletiva de imprensa.

“Agora pode usar entrevista coletiva com o intuito de convidar treinador para ir em programa? Liberou geral? Que feio”, disse o contratado do SBT.