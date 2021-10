Beijo de Judas: Carol Biazin atinge 20 milhões de streams no Spotify

Disco de estreia da cantora conta com participações especiais de Luísa Sonza, Gloria Groove e Dilsinho.

A cantora Carol Biazin segue surpreendendo e mostrando porque é um dos maiores nomes do POP nacional. Isto porque “Beijo de Judas, primeiro disco da carreira da ruiva, acaba de atingir a marca de 20 milhões de streams no Spotify.

O expressivo número vem logo após o lançamento de “Raio-X”, uma parceria surpreendente com participação de ninguém menos do que o príncipe do pagode: Dilsinho. O impressionante álbum de estreia de Biazin ainda conta com as brilhantes participações especiais de Gloria Groove e Luísa Sonza.

Beijos de Judas: Pioneiro no mundo!

Sucesso em todos os apps de música, Beijo de Judas foi pioneiro no mundo todo! Isso porque a cantora foi a primeira artista do globo a lançar o álbum com faixas escondidas na tracklist dos apps de música. O álbum foi lançado com o nome de todas as músicas do novo trabalho, mas nem todas ficaram disponíveis para serem ouvidas, sendo elas lançadas oficialmente posteriormente.

Com apenas 24 anos de idade, Carol mostra-se uma grata realidade da nova geração do pop brasileiro. Prestes a lançar seu álbum de estreia, a ruiva é coautora dos singles ‘Pouco de você’, do cantor Vitão, ‘Juntinho’ da Rouge, ‘Complicado’, de Vitão e Anitta e vencedora dos prêmios Pop Mais na categoria ‘artista revelação’ e aposta do ano do Prêmio Jovem Brasileiro em 2019. A ruiva inclusive é (co)autora de 5 canções do novo álbum de Luisa Sonza. A paranaense assina as canções “Penhasco”, “Melhor Sozinha”, “V.I.P”, “2000” e “Anaconda”.

Os números da cantora também impressionam! No Youtube, Carol já contabiliza 813 mil inscritos e 88.3 milhões de acessos em todo canal. Já no Instagram, soma mais de 721 mil seguidores e mais de 141 mil fãs no Twitter. Carol foi finalista do The Voice 2017 no time da cantora Ivete Sangalo.