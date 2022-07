Bebel Gilberto pisa em bandeira do Brasil em show: “Orgulhosa ou não?”

A cantora Bebel Gilberto, filha do eterno João Gilberto, está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais

Na noite deste sábado, 23, a cantora Bebel Gilberto, filha do eterno João Gilberto e sobrinha do cantor Chico Buarque, está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Um vídeo no qual a artista pisa na bandeira do Brasil durante um show viralizou.

A cena protagonizada pela representante da Bossa Nova aconteceu na última terça-feira, 19, durante apresentação na Califórnia, EUA.

Nas imagens, Bebel recebe a bandeira do Brasil, a joga no chão e começa a sambar em cima. Os gestos também remetem ao movimento de quem usa o pavilhão como pano de chão.

“Desculpe fazer isso. Mas… [acham que] eu estou feliz de ser brasileira ou não?”, diz, em inglês.

Da plateia, é possível ouvir algumas pessoas concordando com o ato, e alguns “nãos”, além de assovios e berros vindos do público. Bebel então emenda cantando Bananeira.

O vídeo foi compartilhado por Mario Frias, ex-secretário de Cultura de Jair Bolsonaro.

“Esta é Bebel Gilberto, filha do compositor João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque. Vejam o que ela fez com a bandeira do Brasil recebida de um ‘expectador’ (sic) em San Francisco (…). Essa gente não sente nada pelo Brasil. Gostam apenas de se beneficiar do que o povo pode lhes proporcionar”, afirmou.